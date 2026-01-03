今年度總預算案持續卡關 主計總處：影響國安及救災

行政院。（本報資料照片）

立法院第四會期將於本月31日休會，但115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查。行政院主計總處表示，依法今年度總預算案未審議通過不得動支金額為2992億元，包含第一、第二預備金及災害準備金合計170億元、補助地方政府新興計畫共計637億元、國防部相關經費752億元，將影響國防施政與國家安全及對地方政府公共建設推動。

立法院財政委員會本月5日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲，及相關部會首長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

主計總處送立法院的報告指出，依預算法第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前，即11月底前由立法院議決，並於會計年度開始15日前，即12月16日前由總統公布。而115年度中央政府總預算案行政院已依法於民國114年8月29日送立法院審議。

主計總處指出，總預算案未依限完成審議時，《預算法》第54條訂有相關補救措施，行政院並訂定「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議程序後始得動支；第一預備金、第二預備金及災害準備金，應待預算完成法定程序後始得動支。

主計總處盤點115年度總預算案未審議通過不得動支金額為2992億元，其中包含新興計畫1017億元、各部會較114年度增加部分合計1805億元、第一、第二預備金及災害準備金計170億元。

談及對國安的影響，主計總處指出，國防部新興計畫27億元、經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元；海委會新興計畫2.4億元、經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計2.4億元。

至於對於地方政府的影響，主計總處表示，115年度總預算案中有多項地方政府受益項目因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計共637億元將受到影響不得辦理。

主計總處強調，總預算案倘未審議通過，將影響國防施政與國家安全，及對地方政府公共建設推動、社會福利措施等造成影響，希望立法院儘速審議，才使各項福國利民的政策得以如期施行。

【看原文連結】