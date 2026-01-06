今年度總預算至今未付委...TPASS恐斷 行政院要地方政府求助區域立委

總統賴清德才在元旦談話中譴責在野黨，但今年度中央政府總預算、1.25兆國防特別預算，以及院版財劃法在今（6）天在立法院程序委員會上，又遭藍白第六度封殺，無法付委。行政院發言人李慧芝表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

行政院發言人李慧芝指出，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此呼籲地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

此外1.25兆國防預算也遭到擱置，李慧芝重申，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須要積極提升自我防衛能量、掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

至於院版《財劃法》也仍未處理，李慧芝指出，新版《財劃法》所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如北市今年度統籌分配稅款大幅增加400多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理。呼籲立法院儘速審議院版《財劃法》，才能真正均衡台灣、讓國人受到均衡照顧。

責任編輯／施佳宜

