今年度總預算遲未付委審查 民進黨團喊話在野以蒼生為念

民進黨立院黨團6日召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會，幹事長鍾佳濱(左二)、書記長陳培瑜(右二)、立委林月琴(左一)、張雅琳(右一)出席。(記者羅沛德攝)

〔記者李文馨／台北報導〕今年度中央政府總預算案在立法院遲未付委審查，據行政院主計總處統計，不得動支金額達2992億元，包含新興計畫1017億元將不得辦理。民進黨立院黨團今天召開記者會指出，包含治水預算、通勤月票TPASS，以及生育補助等預算皆受影響；幹事長鍾佳濱也喊話，呼籲在野黨以蒼生為念，讓總預算在今天的程序委員會能夠進入應有的預算審議程序。

民進黨團今天上午在立法院召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會。陳培瑜指出，經濟部編列的全台多項新興治水計畫目前因預算未審而停擺，包含新北市金山、萬里地區去年淹水慘重，地方立委洪孟楷曾要求中央協助，但洪孟楷、葉元之等新北市立委至今對總預算卻毫無表態；此外，宜蘭縣使用超過50年的五結防潮閘門改建工程，以及彰化、南投、雲林、嘉義至屏東等地的各項新興防水工程，皆因總預算停滯而無法如期推動。

副書記長張雅琳指出，由國民黨執政的北北基桃4位縣市長12月曾開會討論如何通勤月票財源經費，為什麼事情會搞成這樣？他們應該去譴責自己的國民黨立委，因為中央政府總預算早已送到立法院，國民黨立委卻一直把它卡在程序委員會，「卡總預算的是國民黨，在地方沒錢的也是國民黨，國民黨內部要不要先好好的討論一下？」請蔣萬安、張善政、侯友宜和謝國樑好好地跟區域立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

立委林月琴表示，政府原訂今年上路的「彈性育嬰留職停薪」新制，旨在協助小型企業人力調度及減輕家長負擔，卻因預算卡關無法落實。此外，生育補貼10萬元，等於今年12萬新生兒的第一筆支持就會沒了；公共托育14億元預算也被卡住，將直接影響設備汰換、教學設備，也影響教學品質和安全。

鍾佳濱說，中華民國立法院未曾到了新年度的元月還不將中央政府總預算付委，這自行憲以來史無前例，民進黨團誠懇呼籲在野黨以蒼生為念，在今天的程序委員讓總預算能夠進入應有的預算審議。他會後受訪補充，新年度總預算沒有完成審議之前，只能按照去年預算執行，屬於新年度新興計畫全數不能執行。

陳培瑜提到，國民黨造謠稱TPASS之前就有錢，所以是舊的計畫，但這是錯的，TPASS過去是「試辦計畫」，其相關支出科目別不同，等到實行多年後，民眾反應非常好，且每月都有超過百萬人受到這樣的福利照顧，因此交通部列入新年度「新興計畫」，也就是未來要如期支付相關補助給客運業者，中央地方一起合作，因此在總預算沒審查過之前，它是沒辦法支出的。

