今年恐難重返千萬觀光大國 觀光署：年底續衝刺

今年1至9月來台的國際旅客只有605萬人次，恐難在年底重返千萬觀光大國。對此，觀光署表示將祭出一系列衝刺作為，包括針對日本市場舉辦「千人放天燈」活動，還有超過1萬名日本學生來台修學旅行。

在2019年COVID-19疫情前，全年來台國際旅客達1,184萬人次；疫後解封，觀光署原期望去年可反彈至1,200萬人次，不料之後下修到1千萬，最終僅達成785萬。今年7月，交通部長陳世凱在立法院答詢時則表示，目標依舊是千萬，且至少要達到900萬。

廣告 廣告

不過，如今已邁入11月，根據內政部移民署統計，今年1-9月來台的國際旅客只有605萬人次，雖較去年同期成長9%，但距離千萬觀光大國的目標仍有300、400萬的缺口。

對此，觀光署長陳玉秀表示，將於年底分別針對東北亞、東南亞和歐美市場祭出一系列衝刺作為。以日本市場為例，除了與日本旅行業協會合作送客，並攜手國籍航空促銷外，也同時以大型活動與修學旅行雙管齊下。她說：『(原音)年底衝刺作為，在東北亞的日本市場將透過大型活動、像今年12月7日到8日會有「千人放天燈」，預計會超過1千名旅客來台；同時間，今年1月到7月日本來台修學旅行大概4,314人，已經較去年同期成長57%，到10月份已經收到學校申請表件，大概到年底前預計接待80團、超過1萬人，30團超過200人以上。這個就是要培養未來重遊台灣的種子旅客，今日的學子、明日的旅人。』

此外，觀光署也與韓國主要的OTA線上旅行社、航空公司及NAVER旅遊平台合作，推出優惠限時折扣；在東南亞市場也首度與越南當地最大的遊程生成平台laka.AI合作設置台灣專區，並開發台灣AI旅遊專家，同時釋出台灣旅遊商品折扣碼吸客；在歐美高端市場也持續與經濟部國際貿易署合作，推動MICE會展旅遊，每人每次最高補助新台幣2千元、每案最高60萬元。

不僅如此，為了吸引國際旅客前往中南部旅遊，觀光署還推出高鐵優惠票，只要在線上指定通路購買高鐵單程票前往台中或台中以南各站，即可享「2人同行、1人免費」的優惠，今年1-9月已吸引超過16萬名外籍遊客使用。(編輯：鍾錦隆)