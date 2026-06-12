今年截至2月毒駕釀72死傷 交通部：較去年同期增6.2倍

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大馬路口，後方白色轎車高速向前衝，直接撞上前方銀色轎車，2車當場失控。這起事件發生在3月份，造成1人傷重不治，警方事後確認肇事駕駛是毒駕。還有就在5月底，新北市中和有機車雙載姊妹，停等紅燈遭到毒駕男子撞擊，釀成1死1傷，全台毒駕案件出現暴增惡化趨勢。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，「喪屍煙彈引發的這個毒駕，顯然社會沒有被接收到訊息，我們已經慢了好幾拍的好幾拍，才會到這當下大家陷於驚恐。」

根據交通部統計，2026年1月到2月道路交通事故，因為吸食違禁物駕駛導致死亡的人數4人，受傷的人數68人，共計72人，相對去年同期10人增加6.2倍。而統計各縣市，分別是基隆市16人、新北市11人、桃園市10人、台南市8人。

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不過，毒駕死亡案件幾乎每週各大媒體都有報導，根據非官方統計公開資訊，死亡人數已達18人、147人受傷，不排除實際死傷人數可能更高。

行政院長卓榮泰強調，「對於毒駕因而致死致傷，或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別。」

根據目前修正草案，未來單純毒駕拉高到5年以下有期徒刑；毒駕致重傷，提高到10年以下有期徒刑；毒駕致死最重判12年；10年內再犯毒駕致死者，最重可處無期徒刑。另外也規範，無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，將陸續提出相關修法。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰分析，「這一定是跨部會共同去討論。毒駕重刑他可能不敢再去求助，不敢再去找人來幫他把交通工具騎回家，造成他必須鋌而走險的去使用交通工具來去移動的時候，這個風險就增加了。所以毒跟駕真的是分開來看。」

學者分析，依托咪酯屬於「速效、速退」的新興毒品，不少吸食者誤以為藥效退了就能開車，但實際上身體反應和判斷力仍受影響。不能以交通問題單論，除了警方加強取締，也要結合戒癮治療與毒品防制教育，從短、中、長期全面介入，才能有效降低毒駕風險。

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