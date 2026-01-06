今年房價 專家：不崩盤也不會泡沫

戴德梁行總經理顏炳立表示，今年房市會比去年好一點，就是「緩修量穩」，預計蛋黃區下跌5%，炒作過頭的蛋白、蛋殼區則有10%跌幅，今年不動產市場的榮枯與否的光明燈，就是政策和資金。

戴德梁行昨天舉行今年第一季商用不動產記者會，顏炳立指出，去年房市就是「死死昏昏去」，因為資金、政策不見光明，市場形成「緩修量縮」；今年則是「緩修量穩」，只要政策、資金、條件不變，量依舊是溫和萎縮，「房市的馬兒不會跑」，就是「馬不奔、量持穩、買氣持平」。

顏炳立說，不動場市場的榮枯光明燈，就是政策、資金，因此今年市場存在一個字，就是「等」，等價、等量、等買氣、等政策和資金鬆綁；房市買氣存在於政策、資金改變與鬆綁，市場才會有買氣。

對於台股衝破3萬點，是否會帶動房市，顏炳立表示，台積電一天漲80元，估算需要千億元資金，這情況代表市場資金很多，但同時也顯示資金現在都轉入股市。

他認為，整體來說，今年房價不會崩盤、也不會泡沫，「房價也不會跌到哪裡去，預計蛋黃區下跌5%，炒作過頭的蛋白、蛋殼區則有10%跌幅，就是緩和修正格局，但修的幅度不會大；而房價緩修的過程中，「蛋白區（修正）大於蛋黃」、「大坪數（修正）大於小坪數」。

顏炳立指出，現在有房的人不想賤賣，政府若對第二戶貸款限制做一點鬆綁、而不是完全打開，只要政策有一點鬆綁，自住客是願意進場，但這種鬆綁對投資客沒有什麼用，所以今年交易量有機會比去年好一點。

顏炳立預估，今年房市交易量約26萬棟，今年度房市代表歌，就是「碎心戀」，市場碎了，價格是碎了、量也碎了，買錯房子的人心也碎了。

至於商用不動產市場，顏炳立指出，今年商用不動產市場要看「租金收益、投報率高低」的纏鬥狀況而定，新的辦公產品價格逆勢堅挺，且交易量溫和放大，但隨著新商辦釋出，將擴大與舊辦公產品的租金、價格有大幅落差，惟價仍有支撐。

而土地市場，他認為，地價就是持穩，可能出現微幅緩修，量再縮情形；而六都的工業土地仍繼續呈現「一個人的武林」，大面積臨路、條件好的，市場性佳，基本每坪成交單價站穩20萬元。

