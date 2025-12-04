今年房屋買賣創9年新低 張欣民：買家可拿關刀大砍議價

展望明年房市，業者認為，明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但「最壞的時刻已經過去」。（圖／林榮芳攝）

受到去年第七波選擇性信用管制｢金龍海嘯」的強烈衝擊，今年房市出現全面退散的頹勢，根據台北市不動產仲介公會推估，全台全年建物買賣移轉量僅勉強守住26萬棟關卡，創近9年低紀錄，不少業者都是在苦撐待變。房市專家張欣民也建議有看房的民眾，殺價不用太保守，「可以拿著關刀去砍，大膽議價。」

台北市不動產仲介公會根據6都最新發佈的前11個月房屋買賣移轉棟數推估，2025年全國全年房屋交易量大概會落在26萬1, 601棟上下，與2024年35萬棟比較，大幅衰退了25.4%，交易量創下近9年來新低紀錄，蛇年房市可說是個｢虎頭蛇尾」淒風苦雨冷清的一年，六都的交易量更是全線潰敗。

廣告 廣告

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，2024年9月央行祭出第七波信用管制，10月起市場交易量出現急凍，今年房市交易持續沒有起色，即使9月初行政院出面要求金管會將新青安房貸排除在銀行法第72-2條之外，扭開房貸水龍頭，後續央行也延長換屋族切結換屋限期為18個月，但仍難以挽回房市頹勢，市場甚至一度悲觀的預測全年交易量恐怕會跌破26萬大關卡，所幸最後有守住，只是整體交易跟2024年比較還是少了四分之一的交易量。

台北市不動產仲介公會表示，「金龍」海嘯衝擊，全台房屋買賣創近9年新低，推估2025年交易量勉強守住26萬棟關卡。（圖／林榮芳攝）

蘇金城進一步指出，2025年台北市房市表現不脫「價盤量縮」的急凍格局，前11個月買賣移轉棟數推估只有22, 694棟左右，衰退幅度達24.2%，寫下了近9年來的新低紀錄，已經很接近2016年的慘況了。

張欣民也補充，台南及高雄交易量衰退超過3成，他以「跌得鼻青臉腫」來形容現在市況，這樣雪崩式的下滑，對房仲及相關產業有很大衝擊。

不過若看個別行政區，北投區與士林區因輝達效應異軍突起，價格更顯得格外堅挺。張欣民表示，北士科所在的北投士林房價屢屢創新高，北投預售案｢潤泰之森」寫下每坪152.05萬元天價，士林區的｢久年松芮」也創下每坪152.12萬元的新紀錄，頗有急追蛋黃區價格之跡象，後市仍不容小覷。

展望2026金馬年房市，蘇金城指出，明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形。2026 年房市會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛需與換屋族而言，2026 年是一個可望以更合理預算購屋的時間點；對建商與投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要一年。

張欣民也表示，今年房仲人員是勒緊褲帶過日子，預期明年景氣和買氣會慢慢好起來，殺價取量和滯後性買盤出籠，整體交易量可望漸回穩，呈現「價跌量出」格局，剛需及換屋族仍是撐盤主力，整體市場景氣處於「以盤待變」。他也建議有看房的民眾，殺價不用太保守，「可以拿著關刀去砍，大膽議價。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看