今年房市從頭到尾都縮 預售買氣更是冷到懷疑人生

今年股市大漲並創新高，黃金價格也大漲，對比房市買氣冷清，頗有股房背離走勢。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕全台預售屋揭露件數仍處低谷，前10月僅累積約3.4萬件，相較去年同期的12萬件、大減71.6%，而且平均一個月揭露件數不到3500件，同樣慘狀也出現在中古屋市場，全年全國買賣移轉棟數預估僅26萬棟，恐寫下史上第二低量。

房產業者指出，即便新建案、中古屋買氣雙雙大幅滑落，但房價則處於小幅盤整，且北部表現相對比中、南部平穩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年股市大漲並創新高，黃金價格也大漲，對比房市買氣冷清，頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域對於價格修正還有期待，展望2026年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。

廣告 廣告

根據信義全球資產統計，今年上市櫃法人買進商用不動產金額合計約1487億元、年減幅約23%、主要是受到住宅買氣降溫所致，促使整體土地買氣也跟著下滑，今年上市櫃法人買進土地金額約1070億元、年減幅約33%。

建商出現「田螺含水過冬」的準備

曾敬德表示，未來影響房市關鍵還是在於供需問題，今年完工第一次登記數量將寫下17萬棟的近幾年新高，不過短期內房價漲多、已購屋民眾還是會想辦法擠出錢來交屋，交屋後出售1年內短期交易稅率高達45%，2年內高達35%，推測多數屋主還是會先持有等待稅率下降才能脫手。

再觀察新增供給則是建物開工量已經有趨緩現象，9、10月住宅開工量都量縮到7千餘戶，年減幅度達3成，顯示這波建商也有先前房市調整經驗，嚴格管控購置土地與推案的腳步，一方面減緩市場供給增加的壓力，一方面也有「田螺含水過冬」的準備。

最後，曾敬德認為，短期內房市需求變化不大，自用、首購仍當道，房市買氣不會有太大起伏，但供給端壓力可能會慢慢增加，包括第七波上路後的新增供給，尤其是沒賣完的預售或新成屋等，供給量大的外區與重劃區等，是否會出現銷售上的壓力，都是未來觀察指標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首

好市多2026首波大促銷來了！11款「超甜價」商品1次看

日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

統一接手家樂福接連關店 董座羅智先自曝關店後有趣的發現

