今年才交付台灣 美攻擊無人機Altius傳測試失敗

美國軍工科技新創企業安杜里爾生產的Altius攻擊型無人機傳出在最新的測試中兩度失敗墜毀。路透社資料照片



美國軍工科技新創企業安杜里爾今年8月交付一批Altius攻擊型無人機給台灣。但外電最新報導指出，美國空軍本月兩次高空測試Altius無人機失敗，引起外界質疑，安杜里爾所生產無人機是否真如其所宣稱的具有強大實戰力。

路透社週四（11/27）報導指出，美國佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）本月測試安杜里爾（Anduril）所生產的Altius無人機能否在高空進行偵察任務。

根據路透取得的測試報告，一架空軍軍機在8000英尺上空釋放Altius無人機後，接連兩架無人機均墜地失敗。報導還說，安杜里爾的Altius無人機測試失敗，以及另一款Ghost無人機系統在烏克蘭戰場表現不佳，讓外界質疑該公司所生產的無人機是否真的具備實戰能力。

廣告 廣告

安杜里爾曾對外表示，該公司自俄烏戰爭爆發迄今已將數百架Altius無人機送抵烏克蘭。Altius可用作偵察機也可載運武器作為攻擊型無人機。Altius可從地海空發動，依據不同型號而有不同的攻擊里程和飛行時限。

報導同時指出，安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）今年8月訪台，交付首批台灣訂購的Altius-600M攻擊型無人機。拉奇當時在台灣表示，Altius已在俄烏戰場上摧毀俄羅斯「價值數億美元資產」。他還說，會盡速將無人機交付給需要的國家。

針對路透社報導，安杜里爾發言人普里爾（Shannon Prior）表示，測試失敗只是幾百起測試中發生的「獨立個案」。她說：「我們持續為所有武器系統驗證新能力，將能力推至極限藉此學習、更新且改進系統。測試失敗是過程中會發生的自然狀況，同時也是刻意安排的一部分。」

由於無人機在俄烏戰場上發揮的戰力效果令人驚豔，再加上美國總統川普要求五角大廈採用尖端科技抗衡中國，研發生產無人機的安杜里爾目前是美國矽谷最炙手可熱的軍工新創公司。該公司則希望藉由烏克蘭戰場上的表現，促成更多來自五角大廈和台灣政府的訂單。

消息人士透露，除了Altius無人機外，安杜里爾在2022年俄烏戰爭爆發初期，送交約40架Ghost無人機至烏克蘭。該款如迷你直升機的無人機主要用途為軍事偵查。

但知情人士表示，初版Ghost無人機難以承受俄國的電子干擾，而安杜里爾顯然也誤判戰場地形以及俄羅斯電子干擾對無人機所造成的影響。

普里爾對此表示，任何系統在戰事剛爆發時「都會出現干擾問題」，但她強調，該公司已針對問題完成更新補強，而最新版本的GhostX無人機於2023年12月送抵烏克蘭前線後，證實先前所發生的問題已經獲得解決。

更多太報報導

法國籲中日「克制緩和情勢」 王毅要求恪守「一中原則」

馬克宏下月訪中 將呼籲北京「尊重台灣現狀」

28點和平計畫有下文嗎？俄國會簽嗎？美特使偏袒莫斯科嗎？普丁一次全說了