今年新北耶誕城比較不塞了？新北市設「交通戰情室」重點疏導 行人管制延長至晚上11點

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北耶誕城是新北市一年一度的盛事，但周邊塞車亂象也讓居民大感困擾。新北市府為維持交通順暢，設置交通戰情室掌握即時路況，滾動調整疏導措施，確保路網運作順暢；另外在市民廣場周邊縣民大道和新站路口、縣民大道和新府路口，以及中山路和新站路口、中山路和新府路口等4處重點路口的行人專用時相，將於13、14日演唱會這2天延長至晚上11時，並由交控中心依現場人車潮狀況，即時彈性調整號誌秒數；警察局也會加派警力進行現場疏導，維護人車通行安全。

廣告 廣告

新北市府為維持交通順暢，設置交通戰情室掌握即時路況，滾動調整疏導措施，確保路網運作順暢。（圖／交通局提供）

交通局說明，耶誕城期間會同警察局、觀光旅遊局及交控中心跨機關整備合作，並針對市民廣場周邊的文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等主要道路，啟動交通疏導及分流機制，建議欲行經板橋市區的車輛，改道利用環河西路、民族路及新北環快等替代動線行駛，避開市民廣場活動核心區域，以節省通行時間。

交通局指出，市府交控中心將全時段監測周邊交通狀況，並結合手機信令掌握人潮變化，交通局也同步啟動交通戰情室進行巡查與即時回報，

交通局特別提醒，市民廣場周邊停車位有限，活動期間更是一位難求，呼籲想前往演唱會一睹偶像風采的粉絲歌迷，請搭台鐵、捷運、公車等大眾運輸交通工具前往。



更多FTNN新聞網報導

新北耶誕城恐取消？議員揭孩童一聽難過痛哭 市府急喊照常舉辦「絕不讓小孩子哭」

新北耶誕城可能離開板橋？網崩潰喊：其他區撐得住嗎

「新北耶誕城」孕育出愛的結晶！新北102對新人高喊我願意 侯友宜：明年起生育獎勵、好孕專車補助再加碼

