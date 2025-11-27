今年新生兒僅剩11.5萬人！勞動部擴大檢查 懷孕歧視重罰150萬

勞動部將擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵訪視。（林良齊攝）

少子女化嚴重，今年最多僅剩下11萬5000名新生兒！行政院政務委員陳時中27日出席記者會時表示，預估今年最多11萬5000名新生兒，原因之一就是職場不夠友善。

依《性別平等工作法》規定，雖然勞檢單位可針對性別歧視勞檢，若雇主有懷孕等性別歧視最重可處150萬元罰鍰，但過去幾乎都是受害者自行申訴鮮有主動發掘，過去3年僅開罰46件，據勞動部27日發布的「女性懷孕友善職場安全感」調查指出，約2／3懷孕女性擔心懷孕影響考績、升遷與調薪，勞動部規劃擴大2026年性工法專案勞檢，並會對懷孕女性離職率高行業加強法遵輔導。

調查發現，16.6％懷孕經驗女性在職感到壓力非常大，最常遇到請假被刁難、升遷及調薪受影響、言語不友善或羞辱，實際詢問未申訴原因，有43.2％有意願申訴但有顧慮，顧慮原因是擔憂影響職涯發展。

陳時中表示，調查顯示男性願意生育達61％、但女性只有42％，顯現懷孕產生的壓力集中於女性，也有許多女性因為懷孕而離職；勞動部長洪申翰說，少子女化原因除了經濟因素外，職場環境也是重點之一，如隱形懷孕歧視等情況。

法扶基金會董事長莊秋桃提及，很多女性勞工告知雇主懷孕後就遭不適任資遣、刁難，2020年至今已協助135件懷孕歧視個案，雇主除了受罰外有時還因汙衊等原因還要給付精神撫慰金等；生育改革行動聯盟理事李佳欣說，時常聽聞有婦女懷孕後遭刁難，期待企業可以更支持員工。

勞動部將擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵訪視，印製15萬份導資料提供醫療院所發送給懷孕婦女、提供全國各地共3000小時視訊諮詢專線，建立獎勵機制鼓勵友善懷孕職場企業，宣導消除懷孕歧視並推廣友善懷孕職場文化。

