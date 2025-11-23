今年新生兒從母姓創新高 前3名為台東、花蓮、屏東

高房價、高物價等的經濟壓力下 ，台灣面臨少子化危機，台灣去年登上全球生育率最低寶座。

而根據內政部統計，到今年截9月為止，台灣新生兒中有將近5000人從母姓，為歷史新高，不過民眾對新生兒從父姓還是母姓看法不一。

台北市民林先生認為，「站在一個公平的角度吧，因為不太需要說非得要從父姓或從母，只要雙方家長跟背景覺得OK，那從什麼姓都可以呀。」

台北市民蔡先生說：「就沒有特別想太多，就直接去登記的時候就從父姓了。」

根據內政部統計，新生兒從母姓前3名的縣市中，以台東最高，其次是花蓮、屏東；敬陪末座的則是雲林、嘉義市和連江縣，比率都不到4%。學者分析前3名的縣市主要是母系社會的原住民，從母姓為主。

中研院社會所兼任研究員楊文山表示，「今年的新生兒從1到9月就下降了大概5000到1萬人左右啦，就是我們生育率還是繼續在下降。原住民的新生兒從母姓比較高啦，但是漢族的我覺得是沒有那麼高啦。」

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，「生產的個案數變少，可是高危險妊娠變多，都拖到高齡之後，甚至40歲、50歲才要生第一個，但這些人其實他的複雜度要比以前要難很多。」

不論從父姓或從母姓，生育率低落更應該重視，專家分析，從5年前開始，台灣的新生兒人數逐年下滑，到今年9月只有8萬出頭，而且生育年齡不斷提高，危險性也增加。

根據國發會推估，台灣總人口2049年將跌破2000萬人。專家建議，政府仿效韓國及歐洲，以生育減稅、免稅等誘因鼓勵結婚、生育。