今年新鮮人平均起薪成長4.3% 調查：離期望值3.9萬有落差

1111人力銀行發言人莊雨潔說明，「平均的起薪，調查之後也發現，薪資大約是落在33010元左右，比起去年的調查是在31650塊，其實也增加蠻多的。但是對於這個薪資的期待，這次調查之後也發現說，大家認為應該薪資要落在3萬9000左右，所以這個距離大家理想的薪資還有一段落差。」

人力銀行表示，有11.4%的畢業生換了2次以上的工作，主因在於「多方嘗試」以及「不滿意薪資」；而即使待遇提高，和期待待遇有落差，為了多賺錢，近半數的新鮮人希望，同時擁有正職與兼職工作。

更多公視新聞網報導

台南3國小畢業生溺水 2人送醫1人仍失蹤

