今年日本熊出沒通報逾8千次 自衛隊與秋田縣簽約協助後勤

今（2025）年以來，日本秋田縣有通報的熊出沒次數已經超過8000次，人員傷亡事件也大增，4日有送報老人被身長1公尺的熊攻擊受傷，3日在湯澤市山區，發現一具被熊襲擊過的79歲女性遺體．至於秋田市中心鄰近車站的千秋公園，才剛捕殺兩隻熊，4日又有新的目擊情報，公園再次禁止出入。

警方表示，「有熊出來了，請疏散。」

民眾問，「出入口在這裡嗎？」警方回應，「是這裡。」

熊的出沒地點往住宅區，道路附近擴張，危險程度大增，傳統負責處理的獵人，地方自治與森林管理單位，人手與資源已經嚴重不足，秋田縣知事因此向自衛隊請求支援，5日上午正式簽約。

從當天開始到30日，自衛隊將協助搬運，設置箱型捕獸籠陷阱，並負責巡視，還會運送獵人協會的成員，協助搬運已捕殺的熊隻等後勤作業，但不會用自衛隊的步槍將熊射殺，5日下午立刻在鹿角市展開行動。

日本陸上自衛隊第九師團長松永康則表示，「我們認識到縣內因熊造成的災情，已經是危急的狀況，從今天起，我們將配合地方的各種需求展開支援行動。」

而近期內熊熊危機還持續在各地登場，青森縣西目屋村公所，4日一隻半公尺長的幼熊，從自動門進入，慌亂中衝撞入口的玻璃門，之後逃出，兩小時候又在小學操場被目擊，由於當地是農忙時期，村方持續廣播巡邏，也安排學生搭校車回家。

