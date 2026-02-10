今年春節開診率創史上新高 醫院最高達76%、診所45%

春節連假將至，為避免醫院急診重演去年「塞爆」的情況，健保署挹注新台幣16億元鼓勵醫療院所於春節開診，最高雙倍給付，此舉奏效。健保署今天(10日)表示，根據最新統計，在除夕至初三核心假期中，醫院開診率高達60%，診所也超過10%；初五則分別達76%與45%，創歷年春節開診率最高紀錄。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，去年農曆春節期間各大醫院急診「塞爆」，為避免相同情況再次發生，衛福部自1月31日起啟動春節整備專案，其中，健保署投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，除夕至初三(2/16至2/19)加成100%，初四及初五(2/20至2/21)則加成50%，2月14日、2月15日、2月22日等3天加成30%，以鼓勵開診。

廣告 廣告

健保署10日表示，截至上週的最新統計，醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加。在醫院部分，除夕至初三核心假期間，醫院端開診率高達60%，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%，增幅約55%。健保署主秘劉林義說：『(原音)我們看到醫院的部分，其實開診率都有6成到7成左右，尤其在都市處，其實都已經回到76%的開診率了，然後即使是在初一、初二、初三也都有5成到6成的開診率，所以醫院的部分其實是增加的幅度算蠻大的，都增加大概有2成到5成之多。』

診所量能也倍增，劉林義指出，診所除夕開診率為37%，初一至初三則為7%至12%，比去年4%至7%多出近1倍；初五開診率更達到45%，增幅約34%。至於社區藥局，每日開診率介於30%至60%，增幅約10%至29%，藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

劉林義提醒，民眾可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，再點選日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局。此外，該專區也提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(初一至初三)」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。