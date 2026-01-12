今年春聯走庶民樸實風！賴蕭「七喜春來」象徵迎春順達、小英「福氣加碼」盼大家幸福、勇氣也加碼

新年即將到來，前總統蔡英文今（12）日推出新春聯，請書法家何景窗題字「福氣加碼」，蔡英文笑說，她想換個簡單好懂的風格，希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！另外，總統府日前也推出新春聯，題字「七喜春來」，象徵七種不同祝福。

蔡英文今日在臉書發文表示，她去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。今年的春聯，她就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

蔡英文再說，所以她選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她提字，希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！

蔡英文最後說，今天開始開放給大家下載，自行印製，只要加入她的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

另外，總統賴清德、副總統蕭美琴去年底也推出馬年春聯、紅包袋、賀年卡，出身臺南的臺語文學家白聆老師，特別為春聯創作賀詞「七喜春來」，總統府秘書長潘孟安表示，「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。

潘孟安並說，此次春聯由白聆老師題詞，並由書法名家余天賜老師揮毫，以蒼勁有力之筆觸，期待國家發展更強而有力，國人更堅毅地迎接新的一年。

（圖片來源：總統府、蔡英文臉書）

