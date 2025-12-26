今年是暖冬？專家舉「10年前霸王寒流」打臉：過完1月再討論比較準確

[Newtalk新聞] 今年12月中出現首波冷氣團，比歷年平均明顯晚到，且在近日第2波冷氣團報到前，溫度一直都沒有特別冷，讓部分網友認為今年冬天不見了，是暖冬。不過氣象粉專「台灣颱風論壇」認為，是否暖冬現在宣告還太早，並舉例2016年1月霸王寒流前，天氣也是很熱，所以不要太早下定論，還預告跨年後可能會有強烈冷空氣報到。





根據氣象署資料，1951年至2023年首波冷氣團平均落在「11月9日至12月12日」。今年入冬首波冷氣團於12月13日報到，去年是在11月29日報到，前年則是落在11月中旬，出現首波冷氣團的時間，的確比歷年平均晚，且在24日第2波冷氣團來襲之前，溫度都不算太冷，甚至偶爾可以飆出近30度高溫，因此不少人認為今年可能是暖冬。

對此，「台灣颱風論壇」認為，現在宣告暖冬還太早。「台灣颱風論壇」指出，冬季現在才打到差不多第三局而已，是否暖冬起碼過完一月再來討論，並舉例2016年1月霸王寒流前也很熱，是台北氣象站近十年來數一數二熱的12月，「當時如果就大喊冬天不見，事後一定看起來像笨蛋一樣，所以不要太早定案。何況預報看起來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。

