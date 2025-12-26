今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，這波冷氣團挾帶豐沛水氣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。

台灣颱風論壇昨日在Threads上發文指出，經常有民眾好奇，今年冬天似乎很不冷，是否為「暖冬」？對此，台灣颱風論壇以2016一月份的「霸王寒流」為例，說明其實當時在霸王寒流來臨的前一個月，是近10年來數一數二熱的12月，所以現在下定論還為時尚早，「預報看起來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」。

玉山北峰於清晨6時28分至6時38分有降雪。（圖／中央氣象署）

另外，台灣颱風論壇也在臉書貼出今日的天氣分布圖，表示這波冷氣團同時挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3000公尺以上，且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側，均有下雪或雨夾雪的機會。

事實上，中央氣象署今早透露，玉山北峰於清晨6時28分至6時38分有降雪，且根據氣象署資料顯示，今日全台最低溫為玉山風口測站零下5.5度，其次為玉山測站零下4.7度，可見本波冷氣團來勢洶洶。

