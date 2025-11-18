今年普發1萬、明年1萬6？...周玉蔻提醒執政當局「早早取得共識」：免得又遭在野黨搶下先機「像大罷免前的1萬一樣反罷免大成功」

國民黨立院黨團今年2月提出「還錢於民」，指113年全國稅收超徵5283億元，應該全台灣每人普發現金1萬元；中央政府於本月5日開放登記。對此，資深媒體人周玉蔻今（18日）質疑，「今年1萬，明年1萬6？」她示警，「動作通常慢好幾拍的執政當局，最好先做好準備，取得共識，免得又被在野黨搶下先機，像大罷免前的10000一樣反罷免大成功」。

周玉蔻今日於臉書以「今年1萬，明年1萬6？」為題發文點出，明年這個時候（或許之前），2026年11月28日地方大選投票日前夕，民進黨所有、各級地方選舉，特別是縣巿長候選人碰到的提問，將會是，「政府去年（指2025)稅收超徵6000億（預估），行政院（不管是誰做院長）要不要普發現金一個人12000或者16000元！」

周玉蔻呼籲，動作通常慢好幾拍的執政賴清德當局，最好先做好準備，取得共識，免得又遭在野黨搶下先機，「像大罷免前的10000一樣反罷免大成功」。最後，周玉蔻說，「早早提醒民進黨候選人快快準備，不要到時候被打的措手不及！」

