今年暖冬？粉專舉霸王寒流打臉 跨年後有波強烈冷空氣

今天（26日）大陸冷氣團發威，清晨最低溫在新北石碇10.1度，其他地區也只有10至13度，各地寒冷。氣象粉專表示，許多民眾前幾天還在問「冬天是不是不見了？」對此小編直言，話別講得太早，並舉2016年1月霸王寒流為例，當時在寒流來襲之前，是10年來數一數二熱的12月；此外，從目前最新的預報資料來看，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣報到。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文表示，昨晚大陸冷氣團輕鬆達標，尤其北部、宜蘭濕冷相當有感。粉專提到，許多民眾前幾天都在問「冬天是不是不見了？」小編認為，起碼過完1月再來談，「冬季現在才打到差不多第3局而已，現在就宣告真的太早了。」

粉專指出，許多人會拿2016年1月的霸王寒流來討論，但大家通常不知道，霸王寒流來襲之前的那個月，以台北氣象站月均溫來看，是近10年來數一數二熱的12月，所以不要太早下定論。此外，粉專提到，目前最新預報顯示，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣來襲。

中央氣象署指出，下周三、四跨年、元旦東北季風稍增強，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。2日至4日東北季風持續影響，北部及東北部天氣濕涼。

