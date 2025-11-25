今年最大筆！南亞科爆2646.45萬違約交割

記憶體大廠南亞科（2408）近日股價劇烈震盪，導致今年上市公司最大宗違約交割事件。（示意圖／翻攝自pixabay）





臺灣證券交易所今（25）日公告，共有8家券商分點申報南亞科違約交割，金額合計高達2,646.45萬元，為今年上市公司第3起，也是上市櫃市場第14起違約交割案。

臺灣證券交易所今（25）日公告，共有8家券商分點申報南亞科違約交割。

證交所指出，本次違特交割由元富埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀證券、國泰敦二、元富新竹及台新證券等8個據點共同提報。南亞科也因近60個交易日內累計漲幅達207.6%，90日漲幅達232.94%，被列為注意股票。

南亞科股價先前在AI伺服器需求帶動下強勢上攻，並於11月13日創下歷史新高178.5元。然而高檔籌碼鬆動後，股價在短短數日急速回檔，尤其11月21日大跌至140元，與高點相比跌幅逾21%，引發部分投資人無法履行T+2交割義務，最終形成巨額違約。

南亞科股價先前在AI伺服器需求帶動下強勢上攻，並於11月13日創下歷史新高178.5元。

今日南亞科收在143.5元、小漲0.35%，單日振幅高達9.79%。證交所提醒，近期股市震盪加劇，個股的信用風險同步升溫。僅在24日，證券商申報的買賣相抵後違約金額便達2,455.68萬元，創下2019年以來第九高紀錄。

今日南亞科收在143.5元、小漲0.35%，單日振幅高達9.79%。

回顧今年上市櫃違約事件，包括上市的雷虎（8033）與昇貿（3305），違約金額分別達8,729萬元及5,876萬元；上櫃市場也出現IET-KY、金居、波若威、華星光、合一等多檔個股發生違約。專家提醒，熱門股在急漲後常伴隨急殺風險，投資人操作融資及追高時，應特別留意交割壓力與市場連鎖效應。

