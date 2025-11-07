今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"
生活中心／綜合報導
今年最大規模旅展開跑，台北國際旅展今天開始在南港展覽館登場，1600格攤位琳瑯滿目。正好搭上普發一萬元的順風車，各家旅行業者紛紛推出"萬元就夠"出國行程，另外航空公司也推全航線折扣優惠，要再衝一波旅遊高峰。
敲敲門，超萌吉祥物現身，但還是比較希望這門是"任意門"，一開即出國。2025台北國際旅展開跑，要出國旅遊，得好好把握。台灣虎航就推線上優惠機票，單程未稅千元有找。台灣虎航董事長黃世惠：「我們這次有配合政府的，普發政策，我們就是可以加碼，贈送回饋金，旅客線上購買了之後，他可以到這邊來，可以換禮物。」
星宇航空在旅展推出全航線85折起優惠。（圖／民視新聞）
不只廉航，星宇航空也是全航線85折起，包含明年即將開航的台北往返鳳凰城機票，同步開賣；華航則是推出台灣出發全航線76折起，長榮也有多條航線最低84折優惠。星宇航空客運處經理謝亦勤：「線上旅展今年的買氣，是比去年更加的好，我們今年活動的部分，有包含一些滿額禮贈禮，希望大家買機票滿額的話，可以到現場抽一個，卡通的星願盒。」中華航空董事長高星潢：「今年的訂位，在之前的線上旅展，再加上今天開幕的旅展，我們有信心衝過八成以上。」
2025台北國際旅展11/7至11/10在南港展覽館展開。（圖／民視新聞）
當然，不只機票，旅行社則是機加酒都"攢好好"，而且優惠也不少，雄獅旅遊推出萬元就夠，另外歐洲和亞非線成長明顯；東南旅遊主打"兩人同行、第二人只要一萬元"的優惠行程。鳳凰旅行社限定團最高每人減一萬元，還可以抽土耳其來回機票。鳳凰旅遊總經理卞傑民：「因應我們普發一萬塊議題，我們有些國內的行程，在一萬塊以內的，我們在國外的部分，也有推不到三萬塊，可以遊日本五天，到歐洲不到八萬塊的行程。」各業者促銷下殺抽獎樣樣來，就盼旅遊熱度能在這普發順風車，國內國外旅遊人次衝一波高峰。
