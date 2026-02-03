今年最小！4歲男童流感「高燒逾40度」2週未脫險 「B流」疫情開學恐爆發

記者簡浩正／台北報導

疾管署說明上週新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡(H3N2)。（圖／記者簡浩正攝影）

流感疫情雖春節前未達流行期高峰，但仍要小心家中孩童。疾管署今（3）日公布上週新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。重症個案中有今年年紀最小4歲男童，一度高燒超過40度，就醫診斷流感重症合併腦炎，發病迄今住院2周，還在加護病房中。

衛福部疾管署監測資料顯示，今年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診計11萬6281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升。疾管署副署長林明誠表示，自2013年以來，除了2021~2023新冠期間外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年；但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行，後續還要觀察B型流感的趨勢。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依疾管署監測資料顯示，今年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診計116,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週(1/27-2/2)新增25例流感併發重症病例(1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型)及1例流感併發重症死亡(H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

林詠青說明流感重症個案。（圖／記者簡浩正攝影）

在特殊個案上，疾管署防疫醫師林詠青指出，上週25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡（H3N2）。其中一名為南部未滿4歲男童，出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛等症狀，後來又出現嗜睡、抽搐等症狀到急診就醫，量測體溫超過40度、血壓偏低情形，做流感快篩確診A型流感陽性，血液檢驗發炎指數上升，腦部電腦斷層顯示有腦炎，急診研判流感重症合併腦炎，給予抗病毒收治加護病房治療。

他說，該男童從發病住院至今2週多，目前病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房治療中。

林明誠表示，流感罕見於春節前未進入流行期，不過春節人潮多且群聚多會，呼籲長者、慢性疾病要接種疫苗；不過監測到B流占比自上上週17%至上週23.9%，不過目前本季疫苗仍有保護力，但仍要注意開學前後B流的流行狀況。

