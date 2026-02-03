今年最小！4歲男童「高燒逾40度」 流感併腦炎送加護病房 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感疫情12年來第一次農曆春節前尚未進入流行期，但威脅一點也沒減少！疾管署今（3）日公布上周新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。重症個案中有今年年紀最小4歲男童，一度高燒超過40度，就醫診斷流感重症合併腦炎，發病迄今住院2周，還在加護病房中。

疾管署下午公布最新疫情監測數字，上周國內類流感門急診就診計11萬6281人次，雖較前一周上升3.2%，但仍未進入流行期，為自2013年以來，第一次在農曆春節前尚未進入流行期，連疾管署都喊罕見。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周同時新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型）及1例流感併發重症死亡（H3N2）。新增重症個案當中，年紀最小為南部4歲男童，本身沒有潛在疾病，沒有接種本季流感疫苗，今年1月中旬出現咳嗽、流鼻水，後續又有發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠等症狀，診所就醫診斷為感冒。

林詠青說，但男童隔天即又因為持續發燒，出現嗜睡、抽搐，赴急診就醫，當下測到體溫超過40度，血壓偏低，流感快篩為A型楊姓，血液檢驗發現發炎指數上升，腦部電腦斷層顯示有腦炎情況，診斷為流感重症合併腦癌，馬上給予抗病毒藥物，收入加護病房治療。

林詠青指出，男童發病到現在，住院已經2周多，目前病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房治療中。疫調顯示，同住家人中有2人在男童發病前一到二天有流感症狀，不排除為家戶內感染。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

