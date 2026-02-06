今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷

生活中心／黃依婷報導

氣象署將強冷空氣正式升格為寒流，預估為今年入冬最強冷空氣。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，今日白天起至週六受鋒面系統通過影響，北部及東北部地區轉為有短暫陣雨的天氣，特別是新北沿海及基隆地區，明晚至後天清晨有局部大雨發生，週六又濕又冷；另台灣位於鋒面前暖區，各地持續回暖，白天甚至會出現偏暖、略有暖熱感的感覺。

「氣象報馬仔」提到，週六情況就不同了，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到影響台灣，本週六白天起天氣型態將出現明顯轉變，北部與東北部地區雲量偏多率先轉冷，中南部地區入夜後氣溫下降幅度明顯，且越晚越冷，有快速降溫之訊號。

「氣象報馬仔」表示，最冷時段將落至本週日至週一清晨，會冷得相當有感，再次提醒，清晨為氣溫最低時段，通勤族上班課朋友務必做好保暖措施；另長輩朋友們清晨時段盡量避免外出晨運、有心血管疾病、慢性病史者提高警覺，以降低低溫對健康造成影響。

