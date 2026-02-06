今年最強寒流來了 明後日下探6度

隨著最新氣象顯示寒流即將南下，全台氣溫驟降，北部6日晚至7日有明顯降溫並伴隨局部短暫雨，街頭行人裹著大衣，映照出即將來臨的寒意。（鄧博仁攝）

恐為入冬最強寒流7日南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，最冷時間點為8日整天至9日清晨，西部、宜蘭低溫約9至12度，花東11至14度，局部地區會再降1至3度，不排除下探6度可能。

鄭傑仁說，在溫度與水氣條件配合下，7日晚間至8日，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區，中部、竹苗、花蓮2500公尺以上山區，南部與台東3000公尺以上高山皆有降雪機會。

鄭傑仁說明，7日北部、宜蘭有雨，花東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，8日桃園以北及西半部山區仍有零星短暫雨，9日水氣減少，10日氣溫回升，各地早晚偏冷，中南部日夜溫差大。

廣告 廣告

鄭傑仁提到，11日又有一波鋒面通過，強度可能為東北季風或大陸冷氣團，預計帶來一波降雨和降溫，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭低溫約14至15度，南部與花東16至19度。12日持續受東北季風或冷氣團影響，13日才減弱，各地回溫，12日雨區縮小剩東半部與恆春半島，13日花東與恆春有雨，14日天氣再轉乾，15日預計再迎來一波東北季風。

而低溫易誘發心肌梗塞與中風，國健署長沈靜芬指出，血管在冷熱交替下頻繁收縮，易導致血壓上升，提醒民眾進出室內外時，稍作停留適應溫差再行動，以防引發心血管事故。

她建議長者及三高族群起床時，應在被窩中輕微活動四肢，讓身體暖和，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，確認站穩再開始行走。夜間起床如廁也務必加穿外套，避免心臟受寒氣刺激。

國健署提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），立即撥打119就醫，勿自行開車，並記下發作時間。