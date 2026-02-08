今年最強寒流入境 侯友宜：落實防寒3件事與4不要

cnews204260208a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中央氣象署預測，受寒流南下影響，自昨（7）日起氣溫將呈現溜滑梯式下滑，直到下週一（2月9日）清晨，是冷空氣最強時期，平地最低氣溫恐降至10℃以下。新北市長侯友宜提醒，面對今年入冬以來最強寒流挑戰，務必落實防寒3件事：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要：「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」等。家中如有長輩、3高患者或心血管疾病者，更應加強日常居家防護，起床時動作放慢並及時增添衣物，避免冷熱溫差引發不適。

廣告 廣告

新北市災害防救辦公室主任朱惕之指出，根據氣象監測，這波寒流將導致北台灣氣溫處於低檔，且受水氣影響，體感溫度會更加寒冷。市府相關局處已啟動應變機制。例如衛生局加強護理機構防寒監測，社會局督導長照中心及社福機構，強化對長者與弱勢族群的健康照護；為使民眾度過寒流，市府還動員各區公所、里長及志工，訪視獨居長者與街友，提供必要的避寒物資與安置諮詢。

cnews204260208a02

消防局長陳崇岳則強調，因應氣溫驟降，市民常會使用瓦斯熱水器或電暖器具，這段期間是一氧化碳中毒風險的高峰期。也呼籲，使用熱水器時，務必「打開門窗保持通風」，並留意電暖器用電安全，避免發生意外，遇有緊急救護狀況請立即撥打119報案。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

攔查拒不開車門車窗 涉藏安毒與依託咪酯警逮1男1女

詐騙身障彩券販售者 台北市警13小時南下彰化逮人

【文章轉載請註明出處】