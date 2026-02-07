今年最強寒流入境 侯市長提醒新北市民保暖防寒害

新北市府「防寒543 全民動起來」防寒保健文宣提醒市民保持警覺。新北市消防局提供

記者蔡琇惠／新北報導

中央氣象署預測，受寒流南下影響，自今（7）日起，氣溫將呈現溜滑梯式下滑，今日至週一(9日)清晨為冷空氣最強時期，平地最低氣溫恐降至10℃以下。新北市長侯友宜特別提醒市民朋友，面對今年入冬以來最強寒流挑戰，務必落實防寒3件事：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要：「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」。家中如有長輩、三高患者或心血管疾病者，應加強日常居家防護，起床時動作放慢並及時增添衣物，避免冷熱溫差引發不適。

新北市政府社會局與新北市街友外展服務中心結合民間資源提供街友禦寒物資。新北市消防局提供

新北市副市長、災害防救辦公室主任朱惕之指出，根據氣象監測，此波寒流將導致北台灣氣溫處於低檔，且受水氣影響，體感溫度會更加寒冷。市府相關局處已啟動應變機制，衛生局加強護理機構防寒監測，社會局亦督導長照中心及社福機構，強化對長者與弱勢族群的健康照護；為使民眾度過本波寒流，市府動員各區公所、里長及志工訪視獨居長者與街友，提供必要的避寒物資與安置諮詢；市民朋友若發現身邊有需要協助的弱勢群體，請撥打1999專線。

防範一氧化碳中毒保命對策與熱水器安全須知-消防局提供

消防局局長陳崇岳特別補充強調，因應氣溫驟降，市民常會使用瓦斯熱水器或電暖器具，這段期間是一氧化碳中毒風險的高峰期。陳崇岳呼籲，使用熱水器時務必「打開門窗保持通風」，並留意電暖器用電安全，避免發生意外，遇有緊急救護狀況請立即撥打119報案。