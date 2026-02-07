今年最強寒流入境 侯市長提醒新北市民保暖防寒害

新北市政府社會局與新北市街友外展服務中心結合民間資源提供街友禦寒物資。(圖:新北市消防局提供)

▲新北市政府社會局與新北市街友外展服務中心結合民間資源提供街友禦寒物資。(圖:新北市消防局提供)

中央氣象署預測，受到寒流影響，自二月七日起，氣溫將大幅下降，七日至九日清晨為冷空氣最強的時期，平地最低氣溫可能會降到十度以下。新北市長侯友宜提醒市民，面對今年入冬以來最強的寒流，必須做好防寒的三件事，「穿暖衣、進行保健活動、保持警覺」，以及四個不要：「不要暴飲暴食、不要飯後泡澡、不要情緒波動過大、不要拖延，應及時就醫」。如果家中有長輩、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者，應加強日常防護，起床時動作要慢，並及時增添衣物，以避免因冷熱溫差而感到不適。

新北市災害防救辦公室主任朱惕之副市長表示，根據氣象監測，這波寒流將使北台灣氣溫降至低點，且因為水氣影響，體感溫度會更冷。市府相關單位已啟動應變機制，衛生局加強對護理機構的防寒監測，社會局也督導長照中心及社福機構，加強對長者和弱勢族群的健康照護。為了幫助民眾度過這波寒流，市府動員各區公所、里長及志工，訪視獨居長者和街友，提供必要的避寒物資和安置諮詢。如果市民發現需要協助的弱勢群體。

消防局陳崇岳局長特別強調，因應氣溫驟降，市民常會使用瓦斯熱水器或電暖器，這段期間是一氧化碳中毒的高風險期。陳局長呼籲，使用熱水器時務必「打開門窗保持通風」，並注意電暖器的用電安全，以避免意外發生。如遇緊急救護狀況，請立即撥打一一九報案。