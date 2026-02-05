今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」

今年最強寒流週末報到。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家林得恩指出，根據美國國家環境預報中心（NCEP）之GFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，一波強冷空氣將於2月7日至2月9日影響台灣天氣，強度與影響層級評估為「今年以來最強寒流」，民眾務必提高警覺、提前做好防寒準備。

林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：

一、影響時間長

此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。

廣告 廣告

二、影響範圍廣

此波冷空氣降溫幅度顯著，全臺皆有感，其中以臺南以北地區，以及基隆、宜蘭、花蓮與金門、馬祖降溫最為明顯，其它地區氣溫亦普遍下滑。沿海、空曠地區及近山區的清晨低溫更可能再低一些，低於攝氏10度的範圍將持續擴大。

三、強度達寒流等級

林得恩指出，中央氣象署已將這波強冷空氣的強度提升至今年首波寒流等級，最冷時段將落在2月8日至2月9日之間，低溫影響最為顯著。

四、整天偏冷、先濕後乾

此次冷空氣屬於整天都冷的型態，前期以濕冷為主，2月10日後環境水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷型態。屆時僅臺灣東半部及恆春半島仍有零星短暫降雨，其餘地區大多轉乾。由於夜間晴朗，加上輻射冷卻效應，臺灣西半部沿海及空曠地區清晨低溫，仍不排除下探攝氏6度以下，須特別注意保暖。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」