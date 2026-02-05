今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
氣象專家林得恩指出，根據美國國家環境預報中心（NCEP）之GFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，一波強冷空氣將於2月7日至2月9日影響台灣天氣，強度與影響層級評估為「今年以來最強寒流」，民眾務必提高警覺、提前做好防寒準備。
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：
一、影響時間長
此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。
二、影響範圍廣
此波冷空氣降溫幅度顯著，全臺皆有感，其中以臺南以北地區，以及基隆、宜蘭、花蓮與金門、馬祖降溫最為明顯，其它地區氣溫亦普遍下滑。沿海、空曠地區及近山區的清晨低溫更可能再低一些，低於攝氏10度的範圍將持續擴大。
三、強度達寒流等級
林得恩指出，中央氣象署已將這波強冷空氣的強度提升至今年首波寒流等級，最冷時段將落在2月8日至2月9日之間，低溫影響最為顯著。
四、整天偏冷、先濕後乾
此次冷空氣屬於整天都冷的型態，前期以濕冷為主，2月10日後環境水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷型態。屆時僅臺灣東半部及恆春半島仍有零星短暫降雨，其餘地區大多轉乾。由於夜間晴朗，加上輻射冷卻效應，臺灣西半部沿海及空曠地區清晨低溫，仍不排除下探攝氏6度以下，須特別注意保暖。
看更多 CTWANT 文章
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%
好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」
其他人也在看
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
好天氣沒了！2波冷氣團接力襲「恐跌破10度」 降雨熱區曝光
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，不過明（6）日白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。氣象粉專「天氣風險」表示，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑。
把握好天氣！週末恐迎「首波寒流」 最冷時段曝光
氣象粉專天氣風險提醒，受高壓迴流影響，全台在週五（6日）前維持晴時多雲的好天氣，但週五晚間起將有鋒面通過，隨後有強冷空氣南下。氣象專家提醒，這波冷空氣強度不排除達寒流等級，屆時全台氣溫將顯著下降，預估最冷時段落在週六至下週一清晨，民眾需提前做好防寒準備。
厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝
氣象署表示，今、明(4日、5日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。不過氣象專家預估，週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。（記者：簡浩正）
今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時
今、明（4日、5日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；氣象署透露，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家也提醒，今起3天全台預計將大幅回暖，是年前曬衣晾被好時機，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）會有一波強烈冷空氣襲台，低溫恐下探10度，有望成為入冬第2波寒流，示警民眾「強冷，倒數72小時」。
淑麗氣象／高溫飆30度！週末強烈冷氣團來襲 恐狂掉至7度
淑麗氣象／高溫飆30度！週末強烈冷氣團來襲 恐狂掉至7度
好天氣僅3天！週五晚轉濕冷 最凍探10度以下
【緯來新聞網】今（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天氣溫比昨天高，穩定天氣可
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
明天天氣多雲到晴防日夜溫差 周末起冷空氣南下低溫探9℃
中央氣象署表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴、白天舒適，須留意日夜溫差。預估下一波鋒面6日白天接近台灣，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日鋒面通過後冷空氣南下，有機會達寒流強度，北部、宜蘭降溫有感，低溫約攝氏11度至13度，且由溼冷轉乾冷。這一波最冷時間點預估落在8日至9日清晨，平地普遍低溫下探9度。
注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫
氣象署指出，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象專家賈新興今（5）日說，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，西半部恐出現5度低溫。
白天各地暖和 西半部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 產後憂鬱症成因多心理＋藥物治療有效 醫提醒：家人給滿情緒價值！
把握好天氣！今明乾燥溫暖如春 週末「凜冬再臨」
即時中心／林耿郁報導今（5）天各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間、清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。
寒流週末報到！氣象署估10度以下低溫遍及全台 賈新興警告最冷下探5度
根據氣象署表示，今（5）日各地天氣為多雲到晴，白天氣溫偏高，南部高溫達30度，中北部為27至28度，宜花東則為24至25度，整體感受偏暖。不過，明日（6日）起鋒面接近，雲量增多、降雨機率提高，白天高溫略降至22至26度。謝佩芸指出，週六鋒面通過後寒流南下，氣溫將明顯驟降...
最快週五挑戰寒流！低溫「下探7度」 這天又一波冷空氣接力
今（5）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。預估明日白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。
今溫暖舒適「西半部日夜溫差大」明晚起北台灣明顯轉冷
氣象署表示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，白天溫暖舒適，夜間清晨天氣稍涼，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（6日）白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高，明晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，一路到下周一（9日） 氣溫才稍回升。
熱帶低壓恐成颱！今氣溫持續回升、西部日夜溫差大「這天轉濕冷」
[Newtalk新聞] 今（4）天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。夜間清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東16至17度；白天氣溫比昨天高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度，西半部日夜溫差大。 離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖晴時多雲，10至15度。熱帶性低氣壓TD02目前位於菲律賓東南方海面，朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕颱的趨勢，對台灣無直接影響。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為普通等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為橘色提醒等級。 明天至週五白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。週五晚起至週六中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。 下週日至週一清晨中部以北、東北部及