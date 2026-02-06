今年最強寒流將來襲！ 專家曝4大特徵：10度以下區域持續擴大

今年最強寒流將來襲，專家曝4大特徵並呼籲民眾要注意保暖。（本刊資料照）

氣象署指出，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。氣象專家林得恩今（6）日說，，強冷空氣預計於2月7日至2月9日報到，並進一步影響到台灣的天氣，其主要特徵有4點，「沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖」。

「今年最強寒流」，林得恩說，根據美國NCEP GFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，強冷空氣預計於2月7日至2月9日報到，並進一步影響到台灣的天氣。

4點特徵

影響延時長，估計前後可達3至3.5天；2/10各地氣溫緩慢回升，但早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。 影響範圍大，降溫顯著，全台有感。尤其是，台南以北、基隆、宜花及金馬地區天氣降溫最為顯著，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至攝氏10度以下區域範圍持續擴大。 強度強，中央氣象署已針對此波強冷空氣強度提升至今年首波寒流等級，最冷時段會落在2月8日至2月9日這段期間。 此波強冷空氣型態是整天都冷；且，先濕冷、後轉乾冷。2/10後，環境水氣減少，僅台灣東半部地區及恆春半島還有零星短暫雨。爰此，台灣西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖。

更多鏡週刊報導

鋒面通過「這些地區」防雨彈來襲！ 寒流南下「氣溫將逐漸下降」

川普、習近平通話引熱議 他看內容笑翻：談台灣都在打哈哈

不會讓日本人失望！川普公開力挺高市早苗 預告「期待3/19在白宮歡迎妳」