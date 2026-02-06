今年最強寒流明殺到！全台溫度溜滑梯 新竹體感恐剩3度

今年最強寒流來襲。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





今（6）日隨著鋒面通過，各地雲量增多並轉為有雨天氣，暖陽正式告別。中央氣象署示警，明（7）日起「今年最強寒流」將南下，全台氣溫將呈現溜滑梯式下跌。

氣象專家林得恩博士更分析，這波冷空氣具備「影響時間長、範圍大、強度強」等4大特徵，最冷時刻新竹縣市體感溫度恐僅剩3度，民眾務必做好禦寒準備。

鋒面過境全台轉濕 今晚氣溫率先降

氣象署表示，受鋒面通過影響，今日北部、宜蘭及花蓮地區轉為短暫雨，中南部、台東及恆春半島亦有局部短暫雨，白天高溫略降至21到29度。隨著鋒面通過，冷空氣隨即南下，北部與宜蘭今晚將率先感受到涼意。

寒流發威凍全台 新竹體感下探3度

明日至下週一（9日）將是這波寒流影響最劇烈的時刻。氣象署預報指出，屆時各地非常寒冷，北部及宜蘭有廣泛降雨，呈現濕冷型態。

根據「一週縣市紫外線及體感溫度預報」數據顯示，在寒流最強時段，大台北地區體感溫度僅7至12度、中部8至14度、南部9至17度；其中本島最冷區域預估落在新竹縣市，體感溫度恐下探至3至9度，急凍感相當明顯。

專家解析4大特徵 先濕冷後乾冷

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」分析，根據美國NCEP GFS最新模式模擬，這波被視為「今年最強寒流」的冷空氣具備4大特徵。

影響延時長： 預計影響時間長達3至3.5天，持續至下週一。 影響範圍大： 台南以北、宜花及金馬降溫最顯著，低溫跌破10度的範圍將持續擴大。 強度強： 已達寒流等級，最冷時段落在週日（8日）至下週一（9日）。 整天都冷： 初期為濕冷，後期轉乾冷。

下週二轉乾冷 輻射冷卻恐探6度

林得恩提醒，雖然下週二（10日）起環境水氣減少、氣溫緩慢回升，但受輻射冷卻效應影響，西半部沿海、空曠處及近山區清晨低溫仍有機會下探6度以下，且中南部日夜溫差將明顯增大，民眾在穿著上需特別留意保暖。

