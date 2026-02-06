今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃

記者柯美儀／台北報導

寒流來襲，週日晚間全台急凍。（圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。

明中午起北部氣溫率先下降 高溫僅剩14度

氣象粉專表示，今日在華南水氣及鋒面前緣影響之下，各地雲量已增多、並有局部降水情況。根據中央氣象署資料，今日白天各地高溫都還有到達20度以上，而中南部局部地區更是達到29度，明日中午起，北部氣溫率先下降，中午高溫僅剩14-16度，中部以南仍有23-27度左右高溫。

週日全台急凍 台南以北低溫8-10度

氣象粉專指出，到了週日中午，北部一整天氣溫都在12度以下，感受十分寒冷，中南部地區由於雲量仍偏多，白天高溫也都落在20度以下；到了週日晚上，全台急凍，幾乎整個台灣氣溫幾乎都呈冷色系，台南以北低溫剩下8-10度、高屏及台東地區低溫也會降到11-13度，其中上述空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再降個2至3度，提醒務必做好保暖措施。

山區降雪方面，氣象粉專表示，中、高海拔山區慎防路面結冰、作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明晚起至週日中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率。

中央氣象署也發布低溫特報，提醒今日下午至週日晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

11縣市低溫特報。（圖／氣象署）

＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣

＊黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣

