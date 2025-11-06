今年最後場次 野柳假日活蟹市集限量2斤399元活蟹福袋等你來搶

今年最後場次，新北市野柳假日活蟹市集限量二斤三九九元活蟹福袋八日（明天）開賣。 （新北漁業處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市萬里蟹產季最受歡迎的「活蟹福袋」又來啦！野柳假日活蟹市集捕蟹漁民加碼舉辦第二場活蟹福袋特賣將於八日（明天）登場，限量二斤三九九元的超值活蟹福袋等你來搶外，市府漁業處輔導在地萬里區漁會精心推出「捕蟹趣」捕蟹體驗及「漁村漫慢遊」導覽活動，邀請大眾走訪產地，體驗萬里蟹從海洋到餐桌的美味旅程。

漁業處表示，萬里蟹以肉質鮮甜、蟹膏飽滿聞名，每年秋季吸引大批饕客前來朝聖，八日的活蟹福袋特賣也是年度最後一場次，機會難得，歡迎民眾相揪來野柳，享受最「?」的海味饗宴。

漁業處表示，八日野柳假日活蟹市集的萬里蟹產地福袋特賣會上午九點五十分起發放號碼牌，十點整開賣後憑號碼牌購買；這次共發放一百份二斤三九九元（原價八百元）的活蟹福袋，每人限購一份，售完為止。

並為讓民眾能更了解捕蟹文化及野柳當地產業人文歷史，漁業處當日並推出「捕蟹趣」活動，於上午十時及下午一時共二梯次（每梯次限額四十名），捕蟹體驗約六十分鐘（請攜帶有相片之證件以供報關查驗）。

另「漁村漫慢遊」也是上午十時及下午一時共二梯次，每梯次限額二十名，每場體驗時間約四十分鐘，欲參加民眾可於當日至野柳保安宮前廣場免費報名。