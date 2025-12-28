今年最後追雪機會！武嶺銀白世界 人車塞爆

合歡山武嶺假日湧現大批追雪人潮，導致台14甲線嚴重回堵，車陣一度長達數公里。（圖／東森新聞）





受大陸冷氣團持續影響，高山地區化身銀白世界。合歡山武嶺假日湧現大批追雪人潮，導致台14甲線嚴重回堵，車陣一度長達數公里，許多民眾受困車陣逾一小時動彈不得，索性棄車步行上山。



假日的武嶺亭一早便擠滿遊客，賞雪同時更迎來新一波降雪。記者林佩萱現場連線表示，當地氣溫約攝氏1度，因水氣充足，現場再次飄雪，讓久候的民眾相當興奮。有大學生表示，因車陣從昆陽一路回堵至武嶺停車場，為了更快抵達，他們徒步走了2、3公里，雖然辛苦，但第一次親眼見到雪景感到相當幸運。另有駕駛無奈指出，因積雪厚實吸引遊客蜂擁而至，不僅塞車一小時以上，沿途插隊亂象更是頻傳。

廣告

除了合歡山宛如北歐的雪國景致，苗栗雪霸國家公園3千公尺以上高山亦成為冰封世界。海拔3492公尺的大霸尖山風雪交加，步道欄杆結冰如水晶冰宮般夢幻。不過拍攝美景的山友也透露，為了捕捉這壯麗畫面，雙手凍到幾乎失去知覺。



此外，台中和平區「武陵四秀」之一的油婆蘭山屋，27日下午2時氣溫已降至零下6度，積雪厚度達20至25公分，有山友開心地在戶外堆起雪人。武陵管理站助理巡查員徐偉哲登上桃山勘查後指出，目前步道已有結冰現象，除部分設施可能遭厚雪壓損外，路面更是濕滑。



巡查員特別提醒，想把握今年最後追雪機會的民眾，務必評估天候與自身體力。若計畫攀登降雪高山，請務必備妥太陽眼鏡、防寒手套，以及「雪地三寶」：冰爪、冰釜及岩盔，以策安全。

