今年最後連假！日各地擠爆賞楓 箱根「小京都」超夯

日本目前是當地的楓葉季，神奈川縣溫泉勝地箱根，此刻楓葉景色非常漂亮，不過有好多賞楓的景點，被遊客擠爆。

鐵道紅葉饒富詩意，日本楓葉季開跑，剛好遇上日本最後一個連假走到哪都是人，小橋流水還有山間火紅楓葉，絕美景致盡收眼簾，在箱根美術館境內有400棵楓樹美麗漸層，讓遊客快門按個不停。

日本民眾：「我第一次在箱根賞楓，覺得太漂亮了，尤其紅色楓葉特別可愛。」

遊客搶排的還有庭院茶室，瞧瞧紅葉如火照映在鏡面桌上，整個房間彷彿被渲染成一幅美麗的畫真的好美，來到有小京都稱號的箱根長安寺，五百羅漢石像與楓紅也交織成獨特景致。

朝日電視記者：「啊現在點燈了。」

除了楓紅，在東京外苑還能飽覽一整排銀杏大道，不斷閃耀金黃光芒。

而在千葉露營場也是人潮爆滿，原來這是本州唯一「無熊害」淨土，也難怪可以大口品嘗美食，不用擔心人身安全。

