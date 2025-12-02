今年最後一次三商咖啡日！美廉社咖啡買2送3 再推限量聖誕杯

記者李鴻典／台北報導

每月3日的「三商咖啡日」又來啦！今年最後一次的「三商咖啡日」於12月3日在美廉社登場，12月5日起再加碼推出聖誕節限定咖啡杯，以濃濃聖誕氛圍點亮冬日心情。

三商咖啡日精選咖啡買2送3。（圖／品牌業者提供）

12月3日購買大杯濃萃美式/濃萃拿鐵，即享有買2送3的優惠；苦甜濃醇的喬名精品迦納可可、香甜順口的沖繩黑糖奶茶也享有買1送1的好康！活動只在12月3日，兌換期限至12月24日，會員限購5組，自備環保杯還可再省5元。

美廉社限量聖誕杯12月5日登場。（圖／品牌業者提供）

耶誕節將至，節慶送禮需求快速升溫。台灣代理商「天清日晏」今年首度以「現貨」形式引進擁有257年歷史的義大利Panettone（潘妮朵尼耶誕糕）品牌《BAJ 1768 MILANO》。過往皆以預購方式販售，今年特別引進約1,000份現貨。

BAJ 1768 Milano潘妮朵尼耶誕糕，全台限量1,000份，錯過等明年。（圖／品牌業者提供）

今年「天清日晏」引進三款原廠包裝，包含「復古圓筒紙盒款（1kg）」、售價NT$2,800元，「經典鐵盒款（1kg）」、售價NT$2,500元，「麻繩包裝紙袋款（750g）」、售價NT$2,300元，其中經典鐵盒為預購熱銷款，也是許多甜點收藏者最期待的版本。三種包裝皆延續義大利傳統節慶美學，復刻印花、燙金細節品牌標章、品牌歷史手冊。「天清日晏」負責人王樂民說，「今年的現貨配額太少，不敢大張旗鼓宣傳，錯過真的只能等明年。」手腳要快！可於天清商城、微風精品線上、棉花田、新光三越…等通路購買。

SOMA特調飲品中山概念店即日起獨家推出與台東排隊名店「山海豆花」聯名企劃，將永康街最難排的天然鹽滷絹豆花首次融入手搖飲品，讓茶歐雷溫潤的奶香與絹豆花細膩如絲的豆香在舌尖輕柔交織，層次飽滿而餘韻清透，更邀請山海豆花以快閃店形式進駐SOMA中山概念店，實現一杯飲品、一碗豆花的雙重品味體驗。本次聯名推出限定飲品「絹豆花茶歐雷」NT$85 與限定甜點「觀日茶香絹豆花」NT$120，兩款皆於中山概念店獨家限時販售。

於SOMA特調飲品中山概念店選購歐蕾系列飲品，加價20元即可加一份完整山海豆花作為配料。（圖／品牌業者提供）

迷客夏「綠光公益計畫」正式邁入10週年，推出期間限定公益杯，杯身以第十屆合作公益團體特色打造專屬圖騰，並結合與十週年識別設計亮點，12月3日起於全台門市推出。除公益計畫進入重要里程碑，迷客夏同步宣布將於2026年正式進軍美國，以加州為首站開出三間門市，展現品牌在國際化方面的持續深化。

Cheer10th迷客夏綠光公益計畫邁入10週年推出公益杯。（圖／品牌業者提供）

YouTuber古娃娃創立的新世代點心品牌「WA!COOKIES」，在今年中秋推出「台灣味鳳梨酥」創下單日熱銷破千盒佳績。延續高聲量與消費者支持，品牌以「綻放新意，旺盛希望」為 2026 馬年主軸，攜手「世界麵包冠軍」武子靖師傅共同推出全新限量「綻旺」曲奇鳳梨酥禮盒與「春翠 四季春茶鳳梨酥」禮盒，以冠軍級職人技藝結合台灣在地食材，打造兼具美感與祝福的年節伴手禮，傳遞新年最真摯的心意。

WA!COOKIES冠「台灣味鳳梨酥」馬年綻旺禮盒登場。（圖／品牌業者提供）

春節送禮可以參考獨特又深具意義的好滋味！畢嘉士基金會「好巧鐵盒餅乾」禮盒組，巧妙地讓臺灣屏東的「南國黑金」可可，與非洲馬拉威的優質茶葉及咖啡跨國相遇。這份禮盒不僅是臺灣地方創生能量的展現，更是支持馬拉威學童教育的具體行動，讓美味禮讚與國際援助的希望同時傳遞。禮盒盈餘全數投入基金會在馬拉威的社區發展工作，包括弱勢孩童就學與乾淨用水等計畫。

畢嘉士2026春節「好巧鐵盒餅乾」公益禮盒，可愛療癒的造型餅乾，使用屏東可可、馬拉威紅茶、洛神蜜桃白茶，融合奶油的甜香滋味。（圖／畢嘉士基金會提供）

每一次購買，不僅支持屏東青年小農的耕耘，也讓溫暖心意化作實際行動，跨越9,000公里串起台灣與非洲的善意。即日起至12月31日止，預購畢嘉士公益禮盒享有任選兩件95折及滿額免運優惠。企業或機關團體如有大宗採購需求，可另洽專案服務。

畢嘉士與屏東在地創生團隊合作打造「好巧」、「是檸」鐵盒餅乾公益禮盒，從土地出發，為地方創生與國際公益注入行動的力量。（圖／畢嘉士基金會提供）

從人手一杯的奶昔、法系Parfait（帕菲），到精品咖啡館的Affogato（阿芙佳朵） 風潮，霜淇淋不再只是甜筒的主角，而是跨品類創意飲品與甜點的靈魂配方。開元食品洞察餐飲市場「標準化、效率與話題性」的需求趨勢，推出全新高品質、高便利性的霜淇淋奶漿，協助餐飲業者以「一項原料、多場景應用」策略，打造多款Threads上爆紅新品，成為品牌在甜點及飲品紅海中搶佔目光的秘密武器。

開元食品霜淇淋與跨品項打造節慶款Parfait、聯名款聖代盤飾甜點。（圖／品牌業者提供）

