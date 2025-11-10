今年最後一波水逆襲來 連續影響20天4星座當心破財
今年最後一波水逆報到，從昨（9）日開始連續影響長達20天，塔羅牌老師艾菲爾提醒，這次水逆對「射手座、雙子座、天蠍座和金牛座」4星座，都有各自的注意事項，要學會收斂自己內心的衝動，守護好努力許久的成果，運用自身直覺，重新定義信念，為即將到來的內省期做好準備。
艾菲爾在臉書粉絲專頁PO文表示，隨著11月7日進入立冬，需要收斂心神、儲備能量，8日天王星逆行進入金牛座，以及9日水星開始逆行射手座，這兩大星象預告著我們將面臨財務和信念上的回顧與調整。金星與木星的四分相提醒大家「別被貪心牽著走」，在變動與衝動中，我們需要學會收斂衝動、守護成果、回收能量。
艾菲爾指出，從11月9日至11月29日是水星逆行週期，這次水逆的軌跡極為複雜，從射手座開始，影響我們對遠方、哲學與高等教育的規劃，帶來溝通上的樂觀失誤；隨後逆行回天蠍座，則將重點轉移到深層次的情感、共用資源和秘密資訊上。這段期間，將會集體面臨溝通障礙、計畫延遲、交通受阻以及電子設備故障等常見課題，更深層的挑戰是，它強迫我們回顧與修正那些因為過於樂觀或過於隱晦而產生的錯誤，適合進行深度內省與資訊清理。
射手座：目標受阻，方向迷惘
水星在你的本命宮位開始逆行，讓你成為這次逆行最直接的體驗者。你一向樂觀、熱愛自由，並且熱衷於規劃宏大的目標（如長途旅行、深造計畫）。然而，水逆將使你的計畫面臨意外的延遲或改變。你可能會發現機票、簽證出現問題，或是在學習新知識時突然感到思緒混亂，甚至對一直堅信的人生哲學產生動搖。你過去因為過於自信而忽略的溝節與細節，將會在這段時期浮現，迫使你停下來重新審視方向的正確性與可行性。這段時間，避免做出重大的承諾，尤其是在旅行、法律事務或教育方面。
化解建議：暫停規劃，回顧初衷。既然無法加速，不如利用這段時間重新閱讀舊筆記、整理旅行照片或重溫經典書籍，找回當初設定目標時的熱情與初衷，而非急著重新啟動。
雙子座：關係失焦，合約危機
水星是你的守護星，它的逆行本就對你影響深遠。而這次水逆主要發生在你的伴侶與合作宮的對宮射手座，再逆行回天蠍座，直接將壓力投射到你與他人的一對一關聯性上。你可能會經歷與伴侶或合作夥伴之間的溝通頻頻失焦，誤解叢生；甚至過去簽訂的合約細節出現紕漏，需要重新審視。在天蠍座的階段，還可能引發關於共用資源、財務分配的深度討論，讓關係中的信任問題浮上檯面。這段時間，請務必避免簽署任何重要檔，並對他人的承諾保持警惕。
化解建議：放慢語速，主動傾聽。在每次溝通前，先深呼吸並確認對方的真實需求。將重點放在「傾聽」而非「表達」上，並將所有重要約定以書面形式記錄下來，以防口頭承諾帶來後續的麻煩。
天蠍座：財務秘密，深度內耗
水星逆行回你的星座，將帶來一場關於自我意識與財務秘密的深度審視。你可能會感覺思維變得異常沉重，過去你刻意隱藏或壓抑的情感或財務資訊，在這段時期極可能重新浮現。這可能是關於你個人的某個秘密被揭露，或是與他人共用的財務資源（如投資、債務）出現混亂或計算錯誤。這段內省期，雖然充滿挑戰，但也給你一個絕佳的機會去深度清理內在的負面情緒，修正個人形象與價值觀。你會感覺到內耗增加，但這也是成長前的必要轉化。
化解建議：單獨作業，清理資訊。避免在這段時間做重大的財務決策或公開發言。利用獨處的時間，徹底整理你的個人資料、財務帳單和電子郵件。將這段時間視為一個「排毒」期，專注於內在的療愈與轉化。
金牛座：價值衝突，關係挑戰
這次水逆直接衝擊你的核心價值觀與財務安全感。水星從你的共用資源宮逆行回伴侶宮，將焦點放在你與他人之間的資源配置上。你可能會因為金錢觀念的差異與伴侶發生嚴重的爭執；或是你的投資因為外在的不可控因素而產生波動，讓你的安全感被動搖。這段時期，你將被迫重新審視什麼才是你真正的、不被動搖的價值。火星與天王星在滿月期間的對分相，更提醒你，你必須在關係中尋求財務獨立與價值觀一致性之間的平衡。
化解建議：保持彈性，專注固有資產。暫時停止任何高風險的投資或借貸行為。將注意力放在你現有的「固有資產」上（如你的房產、你的技能、你的儲蓄），並透過整理這些資產來強化你的安全感，避免被關係中的價值衝突所影響。
【水逆注意課題】
白羊座：查閱細節，延後簽約
巨蟹座：工作細節，健康排查
獅子座：情感厘清，重拾舊案
處女座：居家整理，耐心對話
天秤座：預留時間，整理思緒
摩羯座：靜心獨處，遠離八卦
水瓶座：篩選社交，確認資訊
雙魚座：整理履歷，謹慎發言
