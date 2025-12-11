今年最後一波ETF除息行情 逾200萬人參與
【記者柯安聰台北報導】想參與2025年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF(009803)、凱基優選高股息30ETF、群益台灣精選高息ETF、大華優利高填息30ETF等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。
玉山投信指出，ETF配息條件是不少投資人買進ETF時的考量，除了高息型ETF直接訴求高配息之外，亦有不少表現出色的非高息型ETF，同樣能提供不錯的配息資金流，且若搭配具有前瞻成長動能的選股條件，除了滿足投資人資金活水需求外，還能同時獲得企業成長帶動股價漲升的資本利得契機。
保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，今天台股一開盤即觸及歷史高點28568.02點，但市場擔憂明年聯準會可能暫停降息引發獲利了結賣壓出籠，指數開高走低，終場收在28024.75點，下跌375.98點，跌幅-1.32%；整體而言，台股年底往往有作帳、聖誕、新年行情效應，其中近15年台股12月上漲機率逾8成，平均漲幅達2.1%，且優異季節性多能延續至隔年初，明年1月還有CES展等題材面加持，良好旺季走勢與產業催化雙重加持下，預料將為股市提供支撐。
楊立楷表示，若近期市場出現回檔修正，反而是很好的進場時點，加上若想參與今年最後一波ETF除息行情，除了進場價位更具吸引力，在過往ETF填息速度、第4季至隔年首季台股易漲難跌等特性之下，預期更有利於買盤逢低承接。
楊立楷認為，這波AI帶動的多頭，科技巨頭依舊為企業獲利成長的主要驅動者，不過隨AI相關資本支出持續擴張，搭配主要國家財政與貨幣雙政策寬鬆，原物料、工業、消費等非科技產業亦同步受惠，使得近期企業獲利成長結構已回歸均衡；而科技產業除AI外，消費性電子、車用等領域亦正緩步復甦，顯示產業成長動能已由單一主題擴散至多元產業，有利中長期股市多頭格局延續。（自立電子報2025/12/11）
其他人也在看
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 11 小時前 ・ 25
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 14
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 13
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 183
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
美股輕鬆賺1／AI火車頭狂衝到2028年 達人：成長股才是下一個5倍大黑馬
近年美股雖持續上漲，但並非全面開花。根據統計，近一年指數上攻的主要動能集中在成長型企業上，標普500整體報酬中超過8成由成長股貢獻。專家指出，在降息循環啟動、資金輪動加速環境下，若能將投資焦點放在具備成長性的企業，可有效拉高長期累積報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
填息後變貼息 台積電意外上演「倒賠劇本」/Fed降息一碼不夠熱 外資倒貨台股跌回5日線/錸德順達強勢點火 BBU族群成盤面抗跌主線｜Yahoo財經掃描
聯準會一如預期降息一碼至3.50-3.75%區間，利率點陣圖仍暗示未來降息步伐偏保守，但聯準會主席鮑爾在會後記者會對就業市場風險著墨，讓市場解讀為「沒有想像中那麼鷹」，帶動美股四大指數同步走高。道瓊工業指數大漲1.05%，那斯達克指數上漲0.33%，標普500指數上漲0.67%，費城半導體指數勁揚1.29%並改寫收盤新高。 個股表現方面，受惠於AI與電氣化需求的美國電力設備製造商GE Vernova跳漲逾15%；美光在記憶體上行循環加持下，大漲4.47%，創歷史收盤新高，Sandisk也同樣大漲6.11%；台積電ADR則是跟著整體市場氛圍上揚2.22%。 亞股今日全數走跌，日股回落0.9%、韓股下跌0.59%；港股走弱，陸股同樣收跌，整體區域氣氛較為謹慎。 台股今（11）日早盤在台積電(2330)除息「秒填息」激勵下，一度衝上28,568點再創盤中的歷史新高，但隨著美股期指轉弱、權值股獲利了結賣壓湧現，指數高低震盪584點，終場大跌375.98點、收28,024.75點，跌幅1.32%，成交金額放大至5,188.86億元。台積電收在1,470元、下跌30元，聯發科(2454)重挫65元、鴻海(2317)也走弱，電子三王成為拖累大盤主因；不過盤面上記憶體與BBU概念股仍續吸金，華邦電(2344)在DDR4缺貨題材加持下放量小幅走揚，錸德(2349)、順達(3211)、系統電(5309)等延續強勢表現。而玻纖族群台玻(1802)、富喬(1815)等雖走勢分歧，但成交量熱絡仍為盤面亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 10 小時前 ・ 6
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2
13檔業績創高 法人搶進場
全球股市2025年熱鬧非凡，台股更是一舉飛越諸多關卡、締造多項里程碑，而隨時序進入2025年底，上市櫃公司也迎來今年最後一波業績公布，11月營收全數出爐，統計共有87家公司11月營收創下歷史新高，家數較前月明顯成長，台新新光金（2887）、廣達（2382）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等13檔本月來獲得法人買超力挺，成為投資人關注焦點。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
BBU族群嗨漲！順達飆逾7% 錸德挾逾2萬張大量鎖漲停 逾9千張排隊等買
BBU族群今（11）日續強，錸德（2349）挾2.7萬張成交量強鎖漲停12.8元，仍有逾9千張買單高掛，帶動同集團錸寶（8104）漲逾半根停板，指標股順達（3211）也在盤中大漲超過7%，激勵新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）、系統電（5309）等連袂上揚，成為盤面吸金指標之一。分析師指出，錸德近期量滾量上攻，12月以來走出強勢行情，只要未見大量長黑反轉訊號，仍具備續強空間。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
護盤變投資？台股創高國安基金還不走惹議/外資大買近200億台積強漲 大盤放量再寫收盤新高/金居出關即鎖漲停 PCB族群整隊上攻｜Yahoo財經掃描
投資人在聯準會利率決議前保持觀望，美股四大指數9日於平盤附近震盪，市場雖普遍預期Fed將降息一碼，但JOLTS職缺數高於預期、官員對通膨看法分歧，讓「降息後轉偏鷹」的疑慮升溫，拖累道瓊工業指數下跌0.38%，標普500指數小跌0.09%，費城半導體指數微跌0.04%，僅那斯達克在科技股撐場下小漲0.13%；個股方面，小摩受到成本增加影響，股價重挫逾4%，壓抑金融股表現，輝達雖傳出H200可對陸輸出、但分潤與管制雜音仍在，股價小跌0.33%，Meta回落逾1%，Google傳出被歐盟進行新一輪的反壟斷調查，股價卻逆勢走揚逾1%，華納兄弟在與Netflix競逐併購題材加持下續漲3.78%，台積電ADR則漲0.5%。 亞股市場今日跌多於漲，日股小跌0.10%，韓股同樣走跌；港股則是小漲，上證指數微幅下跌，區域市場普遍在FOMC結果出爐前靜待觀望。 台股今（10）日在台積電(2330)大漲25元、聯發科(2454)走強領軍下，終場大漲218.13點收28,400.73點，再創收盤新高，成交額4,930.76億元。盤面資金仍以AI伺服器、PCB概念為主軸，金居(8358)解禁即攻上漲停，尖點(8021)同步鎖住；矽光子與CPO族群的智邦(2345)、眾達-KY(4977)、波若威(3163)表現強勢。至於記憶體與玻纖布題材，華邦電(2344)、台玻(1802)、力積電(6770)雖收跌，但成交量維持高檔，仍是盤中買賣熱度最旺的族群之一。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 33
連接器廠驊陞科技12/22上市 公開承銷價40元
連接器廠商驊陞科技（6272）將於22日掛牌上市，於16日將進行公開抽籤，今日也完成競拍，得標均價為43.74元，故公開申購承銷價以40元溢價發行，並於10日至12日間開放抽籤申購。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜
記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
快訊／百億投資落地 緯創高雄智慧廠房上梁釋出4500職缺
高雄前鎮科技產業園區轉型再添火力！電子大廠緯創資通今（10）日舉行高雄智慧廠房上梁典禮，象徵投資案進度順利邁入新階段。該案總投資金額近百億元，未來完工後將建置高階自動化產線，預計創造4,500個就業機會，成為南部智慧製造的重要據點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話