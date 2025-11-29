今年最後一面！李珠珢變「獨眼龍」 離場前「這動作」暖哭全網

財經中心／師瑞德報導

人氣女神李珠珢現身《大可同樂》粉絲見面會，即使眼疾不適，仍堅持戴眼罩與粉絲同歡，展現滿滿敬業與真摯情感。現場與粉絲互動熱絡、驚喜不斷，並親送限量「能量卡」及合影留念。台灣大同時宣布AI應用、終端、服務三路並進，Perplexity合作已吸引近40萬用戶升級體驗，打造AI真正走入生活的深度場景。（圖／台灣大哥大提供）

為推動AI科技更貼近用戶日常，台灣大哥大今（29）日於台北舉辦《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》，邀請年度代言人、韓國人氣女神李珠珢驚喜現身與粉絲同樂。儘管因眼疾需配戴眼罩，李珠珢仍堅持出席，展現滿滿敬業態度與對粉絲的真摯情感。她動情表示：「這趟是我今年在台灣的最後一場公開行程，真的很想念大家。即使身體不適，我也想親自來向大家問好，謝謝台灣大哥大辦這場見面會，讓我留下這麼珍貴的回憶。」

活動現場氣氛熱烈，不僅有Fubon Angels mini以熱舞揭開序幕，更播放了李珠珢擔任台灣大年度代言人期間的精彩回顧影片，從初登場喊出「Hi 台灣」的經典問候，到iPhone 17首賣會擔任「榮譽旗手」的熱血時刻，都讓粉絲們再次回味李珠珢在台灣留下的深刻足跡。她的形象不僅出現在球場、公車廣告、門市看板與戶外大型廣告中，也實質深入台灣消費者的生活場景。

快問快答遊戲互動連連 粉絲驚喜獻禮感動全場

為增進與粉絲的互動，活動設計了「快問快答」遊戲橋段，李珠珢親自抽題、提問粉絲，現場粉絲踴躍搶答，前三位答對者可獲得限量應援毛巾、行動電源等李珠珢親簽周邊禮物。現場高潮不斷，氣氛溫馨又熱烈，隨後還抽出由李珠珢親自送出的HTC VIVE Eagle AI眼鏡，讓中獎者驚喜萬分。

見面會尾聲，工作人員與粉絲聯手送上驚喜大禮 —— 由現場粉絲照片拼貼而成的「李珠珢蒙太奇」肖像，感人巧思讓李珠珢當場眼眶泛淚，她深受感動地說：「這是我收過最溫暖的禮物之一，謝謝大家為我準備的用心。」隨後與全場粉絲一同合影，大聲喊出「AI神展開，台灣大可能」，並在粉絲離場時親手發送印有專屬照片與感謝話語的「能量卡」，為活動畫下最動人的句點。

台灣大三大面向升級近40萬名用戶體驗

本次粉絲見面會不僅展現代言人魅力，也呼應台灣大哥大全力推動AI應用普及的成果。台灣大指出，透過應用、終端與服務三個面向的全面升級，目前已成功吸引近40萬名用戶體驗AI生活。

在應用方面，台灣大與全球最佳AI搜尋引擎之一的Perplexity進行獨家合作，為台灣大用戶提供免費升級Pro版本服務，包含語音助理、圖片生成、簡報製作等多項先進功能；同時也攜手AI英文口說學習App「Speak」，推出全市場最優惠的學習方案，幫助用戶以AI輕鬆提升語言實力。

終端方面，則延續King of Mobile計畫精神，台灣大持續引進AI智慧手機與可穿戴裝置如智慧眼鏡，2025年1至10月間的終端銷售量穩定成長，其中AI裝置銷售占比持續攀升，顯示市場對智慧終端的接受度明顯提升。

而在服務層面，台灣大於全台myfone門市導入「科技顧問服務」，協助消費者理解並活用AI功能；此外也開辦「AI智慧生活課程」，進一步讓科技知識普及至更多年齡與生活圈層的用戶，實踐全民AI升級的目標。

