最想要的夢幻級護手霜6選！YSL白色愛心、迪奧粉色千鳥格、MFK水晶之燄、PRADA顛覆綠護手霜
今年最想收到的夢幻級禮物！Aesop爍亮手部精華、MFK水晶之燄香氛護手霜、PRADA顛覆綠護手霜
雙手是女人的第二張臉，2026 年護手趨勢邁入「層次化」與「香氛化」。Aesop 推出全新手部精華，引領精華搭配護手霜的疊擦保養；香氛界傳奇 MFK 則將經典的 Baccarat Rouge 540 水晶之燄化作潤澤護手霜；加上社群爆紅、PARDA 高訂香氣加持的「顛覆綠護手霜」。這三款不僅能深層修護乾燥，更讓妳在舉手投足間，散發不凡的精緻氣息。
YSL 獵心精華護手霜
護手霜居然也推出愛心形狀的，果然最懂女生的還是YSL吧！這次Rose手中也拿著純白心型護手霜亮相，中央鑲嵌YSL CASSANDRE LOGO，精緻外型如時尚精品般珍貴，攜帶外出猶如配戴高訂珠寶閃耀奪目。一抹即散發「高級親膚香」，前調的無花果葉透出綠意氣息，中調橙花綻放溫柔氛圍，最後以岩蘭草留下細膩沉穩的餘韻，令人忍不住想靠近細聞！輕盈精華基底質地中蘊含2%菸鹼醯胺，能促進神經醯胺生成，加速修護乾燥與粗糙問題；搭配神經醯胺NP強化肌膚屏障，使雙手長時間柔嫩；同步加入茉莉花精萃，帶來天然潤膚效果。
LINLANG 喀什米爾癒木護手霜
台灣生活美學品牌LINLANG推出新品囉！這款護手霜添加EPI草本活化複方，含有茶萃取、人蔘根萃取、膠原蛋白氨基酸、維他命B12，能夠活化手部肌齡、溫和淨白肌膚；搭配神經醯胺、尿囊素、維他命E醋酸脂，能夠修護肌膚屏障、提升肌膚彈性，日本QP創新玻尿酸分子科技、有機乳油木果油、天然澳洲堅果油，能夠深層補水、提升肌膚保水力與柔嫩度，臉部保養等級的超強抗老保濕成分，一抹立即有感，輕鬆打造出有如頂級喀什米爾般的奢華膚觸！
MISS DIOR 花漾迪奧護手霜
護手霜已經成為精緻女性生活中不可或缺的品項，MISS DIOR花漾迪奧護手霜包裝與成分全面升級，為日常增添一抹輕快俏皮的時尚節奏。輕盈質地，一抹即融入手部肌膚，瞬間吸收不黏膩，不僅細緻滋養手部乾燥與紋路，更讓雙手時刻維持柔嫩細滑，同時釋出淡雅花香氣息。延續隨身保養時尚的品牌 DNA，全新護手霜以淡粉色鵝卵石造型，搭配經典「千鳥格紋」與「CHRISTIAN DIOR飾帶」亮相，化身最粉嫩的隨身香氛保養配件。
Aesop 爍亮手部精華
在 Aesop 的產品哲學裡，高效修護與感官療癒從不衝突。這款全新研發的「爍亮手部精華」，以獨特的植物萃取交織出薰衣草與橙花的清新草本香氣。最令人著迷的是它的「相襯性」，不論妳選擇搭配賦活、尊尚或是最新的厄勒俄斯系列護手霜，都能透過精華液底蘊的引導，疊加出更具深度且傾心的香氛層次，為雙手打造專屬的香氣名片。
保養不僅是抹上乳霜，更是一種生活節奏。建議在洗淨雙手後，先按壓一下精華輕柔按摩，讓保濕成分迅速滲透肌底；隨後疊加護手霜封存養分，兩者相輔相成地在肌膚表面形成絲絨般的防護。夜晚睡前，更推薦配合穴道按摩，深壓虎口處的「合谷穴」來釋放累積整日的壓力。在手部肌膚重拾澎潤質感的同時，心靈也能在草本氣息中獲得徹底的安頓。
MFK 水晶之燄香氛護手霜
2014 年為慶祝 Baccarat 成立 250 週年，Maison Francis Kurkdjian 與其攜手合作，展開了一段非凡旅程。雙方在相遇中，從品牌經典的殷紅水晶工藝汲取靈感，孕育出這款獨一無二的香氛。將清透水晶與 24K 金粉於攝氏 540 度高溫下融合，轉化為耀眼的殷紅色——此為「rouge à l’or」（以 24K 金煉成的紅）的由來，Baccarat Rouge 540 就此誕生。如今，Baccarat Rouge 540 水晶之燄已推出淡香精、香精版本，及一系列身體周邊。今年春季，更加入全新成員-水晶之燄香氛護手霜，其不僅是水晶之燄首度推出香氛護手霜外，亦讓五款香氛護手霜全系列更加完整。
水晶之燄護手霜擁有極其舒適且柔滑的質地，能被肌膚瞬間「吃進去」而不留黏膩感。配方中特意添加了乳木果油與摩洛哥堅果油，旨在為雙手提供深層滋養並鎖住水分。在每一次的舉手投足間，不僅能感受到肌膚的細緻柔軟，更能聞到那股精緻且帶有透明感的水晶氣息，讓日常的護手步驟轉化為一種自我寵愛的愉悅片刻。
PRADA 顛覆綠護手霜
去年推出後就在各國社群媒體瘋狂洗版、連女神惠利都愛用的，就是這款充滿辨識度的 PRADA「顛覆綠」護手霜。它不只是保養品，三角形的精巧外型更像是一件迷你時尚單品。這款護手霜傾注了經典高訂香水「浮夢鳶尾」的靈魂，以中性的清冷木質調作為開場，揉合了柑橘與橙花的明亮，最後在雪松與焚香的基調中回歸沉穩知性，展現出極具質感的時尚品味。
在機能表現上，PRADA 同樣維持了精品等級的高標。配方特別針對手部需求調配，運用鳶尾萃取與菸鹼醯胺（B3）來提亮雙手色澤並解決暗沉，同時結合維生素與乳木果油，全方位修護乾燥的指緣與強化指甲韌性。輕盈透氣的質地如同一層隱形的修護手套，讓妳在感受清爽吸收的同時，雙手也持續沐浴在奢華的潤澤與高訂香氣之中。
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