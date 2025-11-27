今年最毒流感H3N2傳染快又凶！他吃成藥變重症插管，醫籲3警訊快就醫
流感季每年都來，但今年情況更不容小覷。因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，疾管署預估12月中旬疫情會開始上升，高峰預估會落春節前後。
依據疾管署監測資料顯示，今年第47週（11/16～11/22）類流感門急診就診已計8萬5,425人；另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。目前流感季已累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多。
值得關注的是，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情也皆呈上升趨勢。隨著氣溫持續下降，預估12月下旬疫情若再往上衝，重症與住院數字可能還會再增加。
成藥吃一吃就好？流感重症導致緊急插管
北部一名72歲的葉大哥，是近期值得警惕的病例。葉大哥本身患有高血壓與慢性肺阻塞，屬於標準流感高風險族群。前陣子他與家人一起出國旅遊，同行家人陸續出現類似感冒的症狀，他自己也開始發燒、喉嚨痛、覺得特別疲累，他便自行服用成藥，未及時就醫。
然而返台後，症狀不但沒有緩解，反而急速惡化，最後只能緊急送醫。到院後他被診斷為呼吸衰竭，需要插管治療，檢驗也確認感染的是A型流感。
亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科醫師王秉槐提醒，流感對於高齡、慢性病患者，就像在體內點了一把「助燃劑」，病毒會更加猛烈地攻擊呼吸道與全身系統。尤其近期出國旅遊多、室內聚會頻繁的人，更要注意身邊是否有人出現症狀。
對這類高風險患者而言，若自己又同時感到不適，就更應把流感列入考量，盡早就醫，不建議自行用藥，會使重症與住院風險大幅增加。
H3N2威力強、變異快，恐在數日內惡化
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，今年流感同時出現H1N1與H3N2兩種病毒株，但近期H3N2的傳播速度明顯更快，且更容易在家庭、學校或密閉場合中引發群聚感染，對高齡、慢性病患者與免疫力較弱的人尤其危險，很多人以為只是普通感冒，病情卻可能迅速惡化。
周昆達秘書長提醒，大部分人常輕忽病情，錯過感染後的48小時是極為關鍵的黃金治療期，是因為忽略了感染後最早出現的警訊。他形容這些警訊是「流感三部曲」，也就是發燒、喉嚨痛與鼻炎等輕症期症狀。一旦出現這些症狀，應立即就醫、接受病毒快篩與專業判斷，降低重症風險。
治療越早越好，抗病毒藥物多元與醫師討論最重要
亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，隨著人口老化與慢性病人口增加，加上流感病毒每年都在變異，流感造成的威脅已遠不只是季節性疾病。對許多家庭來說，只要家中一個人得流感，其他成員幾乎都會被波及，尤其家裡若有長者或慢性病患者，更可能隨時引發重症，甚至癱瘓家庭。鄭世隆主任提醒：「治療即預防。」只要及早就醫，就能有效阻止病程惡化。
王秉槐醫師補充，現在流感治療的方式比過去更多元，包含口服藥、吸入型藥物、針劑，及單次療程等，非常適合工作忙碌、無法長期休息的族群。而重症患者則可使用針劑型藥物，讓病毒更快受到阻斷。不過所有治療方式，都必須依照個人身體狀況、慢性病控制情形與年齡，與醫師充分討論後決定。真正關鍵的仍是在症狀出現後的48小時內啟動抗病毒藥物治療，效果最明顯，也能降低重症與併發症風險。
疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。
並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。
