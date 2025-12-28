今年最狂生活妙招都在這！Threads年度爆紅「智慧王」回顧 每招都神爆

記者李育道／台北報導

《三立新聞網》特別整理年度《Threads》「生活智慧王」大回顧，盤點今年那些讓網友直呼「原來可以這樣」的生活妙招。（示意圖／pixabay）

社群平台《Threads》憑藉演算法機制，讓素人貼文有機會在短時間內被大量看見，近年在台灣迅速竄紅，成為不少網友分享日常、求助解惑的重要平台。隨著年末將至，《三立新聞網》特別整理年度《Threads》「生活智慧王」大回顧，盤點今年那些讓網友直呼「原來可以這樣」的生活妙招，一篇篇貼文不只刷新三觀，也意外改變了許多人的生活習慣。

【火鍋高麗菜煮蛋】20萬讚

網友分享，只要將大片高麗菜葉鋪在火鍋湯面上，再把雞蛋打在上方，就能煮出形狀完整、湯底清澈的半熟荷包蛋。這招看似樸實無華，卻讓數20萬名網友爭相實測，連火鍋業者都點頭「真的不黏鍋、還省洗湯勺。」堪稱今年最顛覆網友想像的生活妙招。

廣告 廣告

【壽司薑片沾醬油】4萬讚

有網友分享，吃壽司時多半會沾醬油，但若直接用筷子夾起壽司去沾，常因手滑導致醬油過量、影響口感。為此，她靈機一動想出妙招，將薑片放進芥末醬油中，吃壽司時夾起薑片輕刷表面，等於把薑片當成「刷具」，替壽司均勻上一層薄薄的醬油點綴；文章吸引4萬網友按讚，像稱「你跟那個高麗菜煮蛋的一樣去申請專利」。

【活頁夾收納項鍊】9.2萬讚

不少女生擁有大量手鍊、項鍊，若直接收進櫃子裡容易打結，一條條攤放在桌面上又相當佔空間。就有女網友靈機一動，分享可利用「活頁夾」改造成收納神器，將活頁夾固定在牆面後，把項鍊逐一掛在內側掛勾上，不僅一目瞭然、不易打結，還能利用活頁夾的開關機制將飾品固定鎖住，不怕不小心碰倒。貼文曝光後吸引9.2萬名網友狂推，還有人笑喊「曹蘭、王月急著到你家了」。

【翻轉微波】7.2萬讚

市售不少兩層式加熱食品，通常做法是先將飯盒加熱完成，再把上層醬料倒入底層拌食。不過，有網友突發奇想，分享另一種更省事的方式，在上層醬料仍處於冷藏、呈固體狀態時，直接連同整個容器翻轉後再進行微波。加熱過程中，醬料隨著融化自然流下，完整覆蓋在白飯上，不僅省去後續倒醬步驟，也避免弄髒雙手或不慎打翻。貼文曝光後吸引7.2萬人按讚，讓不少外食族直呼「明明都是人，為什麼你可以那麼聰明」。

【火鍋湯匙撈清湯】2.6萬

網友表示，女友吃火鍋時突然好奇，既然有工具能只撈料、不撈湯，那是否也能反過來操作？他隨即示範自己平時的做法，將漏勺疊放在湯勺上一起舀湯，再輕輕移開漏勺，清澈湯底便能完整呈現。他也忍不住在文末發問「真的很多人不知道可以這樣用嗎？」貼文曝光後迅速掀起2.6萬人討論，不少網友直呼長知識。

【吹風機抓蚊子】3500讚

半夜蚊子嗡嗡作響，擾人清夢，開燈想打卻又抓不到，常讓不少民眾感到困擾。就有網友分享親身實測的妙招，表示只要發現蚊子蹤影，立刻拿出吹風機，開啟後對準蚊子，利用後方進風口的吸力，竟能成功將蚊子吸入。他笑說自從發現這個方法後幾乎「每吸必中」，再也沒有徒手拍蚊子過。貼文曝光後吸引超過3千人按讚，不少網友驚呼「好聰明！這真的是好方法欸」。

【地瓜網刷地瓜】5400讚

有網友分享，自己吃地瓜時習慣連皮一起吃，但又擔心殘留泥沙影響口感。為此，他想出一個簡單又實用的小技巧，直接把裝地瓜的網袋套在手上搓洗表皮，不僅能把泥土刷得乾乾淨淨，連容易影響口感的根須也能一併去除，讓地瓜清洗得更徹底。文章吸引5千多人讚嘆，「這些知識能不能拍成一整季生活智慧王啊！我會去節目當來賓一直驚呼連連」。

更多三立新聞網報導

今天開始！總統府周邊連封6天「元旦升旗交管一次看」凱道YouBike受影響

容易觸發警報！搭飛機千萬別穿「這類材質」 一票旅客曝超崩潰經驗

獨家／乘客一上車全愣住！司機放滿兩籃「高檔巧克力」1備註暖爆7萬人

小六兒壽司吃到飽「賺到一台Switch 2」 全場一直搖頭：媽媽中計了

