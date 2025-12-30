今年最高紀錄！中國圍台軍演 130架次軍機擾台、空飄氣球也來亂

記者陳思妤／台北報導

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖（圖／國防部提供）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警展開「正義使命－2025」圍台軍演，今（30）日還要實彈射擊。國防部公布最新解放軍活動，共計130架次軍機擾台，其中90架次逾越中線。創下2025年單日最高紀錄。

國防部表示，自29日上午6時至今上午6時止，偵獲共機130架次，其中逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域共90架次，及共艦14艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部還偵獲到一顆空飄氣球，時間在29日下午3時30分，地點於基隆西北59浬，直到同日下午4時10分才消失，高度29000呎。

根據中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，0720-2000時在台灣北部空域偵獲主、輔戰機24架次；29日0600-30日0600時在海峽中線以西發現主、輔戰機及無人機共60架次，其中44架次逾越中線；0640-1855時於西南空域偵獲主、輔戰機及無人機共42架次；1355-1700時在東部空域發現主戰機共4架次。

