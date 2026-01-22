今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了

節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。

吳聖宇指出，根據統計，一月下旬是台灣一年當中平均氣溫最低的時候，進入到二月初「立春」，氣溫會慢慢地往上升，雖然二、月三月的平均溫度是逐漸往上升，但中間還是會有冷氣團來的時候。即使進入到春天，還是會有乍暖還寒的時候。

今天台北市出現11.4度的低溫，中南部空曠地區更是出現「輻射冷卻」。吳聖宇表示，今天可以說是這一波冷氣團影響最冷的時候，因為是濕冷的型態，人體的感受上可能會比上一次寒流來臨的時候更冷。相對濕度都高達80以上，體感溫度特別低，冷的時間也會變得比較長。台北市的低溫已持續36小時，一直要到周五白天溫度才會回升。

到周末的時候溫度更明顯回升，冷空氣減弱並且乾空氣會移入，白天也會看到陽光的機會。下一波冷空氣預計是在下周二抵達台灣附近，28-29日清晨還是有機會達到大陸冷氣團的等級。

吳聖宇提醒，特別值得注意的會是二月初的冷空氣，預期持續的時間會比較長，請大家多加注意到時候的天氣預報。

另外，今年一號「洛鞍」颱風已經在一月生成，吳聖宇說，其實一月有颱風還算是正常現象，以統計上來說，2-3月才是西北太平洋颱風最少生成的時間點。

至於整個東亞地區2-4月的氣候預測，吳聖宇提到最近俄羅斯庫頁島出現了驚人的降雪量，日本也出現十年一遇的大雪，他強調這跟冷空氣往東移動有關係。

「接下來三個月會是類似的情況，比較強的冷空氣都會是東西走向，冷空氣南下的機率比較低，因此台灣受到影響的機率也比較低一些。」

分析師簡瑋靚認為，去年的冬季是長時間都偏冷，今年的冷空氣是讓大家比較有喘息的機會，冷空氣之間會回暖一小段時間。被問到今年什麼時候開始回暖？可能要到二月中氣溫才有機會開始回升。