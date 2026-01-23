今年會有幾次「川習會」？川普：我4月去、他年底來

美國總統川普表示，今年至少會有兩次「川習會」。圖為兩人2025年10月30日於南韓釜山金海國際機場會面。路透社



美國總統川普週四（1/22）再度提及和中國國家主席習近平的關係。他說兩人今年至少會碰兩次面。

川普週四在返回美國的空軍一號上回答媒體提問。有記者問，今年內會有幾次「川習會」？川普回說：「我4月會去，而他年底會來。我非常期待見到習主席…他的妻子非常棒，他也是很了不起的人。我和他的關係總是很好。」

川普表示，雖然他和習近平的關係在新冠疫情爆發時不太好，「但現在非常棒」。他接著說：「你看看他們買那麼多農產品。他們買了很多大豆，讓我們的農民很開心，也讓我很開心。」

川普去年10月和習近平在南韓舉行他第二任期首次「川習會」。美國政府之後表示，中方同意2025年結束前採購1200萬噸美國大豆，未來3年再每年至少購買2500萬噸。

彭博新聞日前報導，中國過去3個月內已採購約1200萬噸大豆，履行先前承諾。

