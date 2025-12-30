今年有感地震156個 嘉南62次「近平均值7倍」！氣象署揭原因

中央氣象署表示，今年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156個。（圖／氣象署）

中央氣象署表示，今年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156個。值得注意的是，過去5年（109至113年）震央發生在嘉義縣市、臺南市之顯著有感地震年平均值為9個，今年共觀測到62個顯著有感地震，呈現此區域今年地震活躍，究其原因主要是嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。

氣象署說明，114年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156個，接近近10年平均的150次，其中規模大於6.0以上的強震共有6起，規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海之地震，規模均為6.4。

氣候方面，今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18℃，成為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年；臺灣部分，截至12月28日為止，全臺年平均氣溫為24.53℃，較百年平均高1.22℃，為1897年以來第12高溫。

降雨方面，受4個侵臺颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，惟全年降雨日數偏少，呈現降雨集中的特性。 在氣候展望方面，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常。

氣象署指出，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，臺灣明年1至3月以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，惟不同案例對臺灣的影響程度不同；另經氣象署綜合檢視該署及各國數值模式的預報，亦顯示115年1至3月各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，雨量則為正常至偏少。

氣象署進一步提醒，雖然全球暖化趨勢持續，冬季仍可能受寒流或強烈冷氣團影響，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器等設備時須注意室內通風，以避免一氧化碳中毒。此外，臺灣位處地震頻繁區域，民眾平時亦應熟悉地震避難應變作為，提升防災意識。中央氣象署將持續精進氣象與地震監測技術，並即時發布各項預警與防災資訊，協助民眾降低災害風險，確保生命與財產安全。

