今年期限剩3天！文化幣明年元旦起擴大發放 13至22歲每人1200點

為推動藝文體驗向下扎根，文化部今（12/29）宣布，文化幣將擴大適用範圍，亦即13歲至22歲青年每年都可領到1200點文化幣，明年元旦上午8時起開放領用，也呼籲今年的使用期限剩下最後3天，青年朋友趕快使用。

文化部今天召開記者會，會中提到，今年發放1200點文化幣給16歲至22歲青年，並試辦13歲至15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率超過80％，消費金額近15億元，13至15歲領取率近70%，明年起，13至15歲將納入常態發放範圍，也就是13至22歲青年每人都可領到1200元文化幣。

文化部說明，民國93年1月1日至102年12月31日出生，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。如果沒有手機，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

文化部指出，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊。

呼應APP升級遊戲化體驗，記者會現場也打造成「文化幣島」冒險世界，4季IP代言人黃阿瑪的後宮生活的黃阿瑪、啤下組織的黑啤、啾啾妹及怪奇事物所的所長等人氣角色大偶也登島亮相，與行政院長卓榮泰、文化部長李遠及光仁高中同學共同啟動藝文能量開關，象徵為青少年的藝文體驗注入滿滿能量，並宣告115年度文化幣邁入全新里程碑。

文化部表示，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。同時呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。

