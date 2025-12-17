今年查獲各式毒品逾13噸 海巡署：較去成長幅度達146％

cnews204251217a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海洋委員會海巡署偵防分署，今（17）日公布緝毒成果。海巡署表示，今年偵破海上重大走私毒品計7案、貨櫃走私毒品計2案，合計查獲各級毒品7236公斤。而為打擊毒品源頭，計偵破製毒工廠計5座，查獲各級毒品總計2042公斤及大麻成株481株。為阻絕毒品於境外，透過加強與境外執法機關合作，也進行國際情資交流，今年分別於柬埔寨、印尼及加拿大等地，攔截毒品源頭，查獲各級毒品4147公斤。

廣告 廣告

海巡署指出，截至目前為止，查獲毒品總數計1萬3811公斤，相較去年查獲的9441公斤，成長幅度達146％，緝毒成效為歷年之最，彰顯政府自源頭打擊毒品的決心與成效。海洋委員會主委管碧玲除嘉勉海巡人員，查緝毒品的辛勞之外，也強調藉由跨機關通力合作，在「截毒關口、斷根溯源」的執行策略下，無論是站在第一線執行查緝的海巡、警政、關務人員，或是指揮偵辦、堅守法律正義的檢察官們，都是反毒體系中，不可或缺的重要力量。

cnews204251217a02

管碧玲表示，以雲林、新竹、嘉義與苗栗查緝隊，分別查獲的毒品製造工廠及關口運毒案等來說，4個案件有3案屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達4億元以上，可供200萬人次吸食。其中，苗栗查緝隊及基隆關共同查獲的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，是俗稱喵喵的先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上，對社會及家庭帶來難以想像的破壞。

海巡署表示，今年4月6日雲林查緝隊接獲情資，有犯罪集團利用嘉義縣水上鄉郊區，人煙罕至且隱蔽性極高的特性，尋覓鐵皮倉庫租賃，設立製毒工廠。專案小組長期埋伏跟監後，掌握集團各項動態，再透過資訊及數據分析，鎖定查緝時機，現場查獲K他命毒品1574.505公斤。全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

cnews204251217a04

另外，今年7月24日嘉義查緝隊接獲情資，有犯嫌在台南市安定區，以收購市面上所販售感冒藥方式，於民宅內萃取其中「麻黃鹼」成分作為原料，提煉製造第二級毒品安非他命。經科技跟監及埋伏守候，鎖定集團成員及確認犯罪事實後，一舉緝獲毒品製造工廠，查獲成品154公克及先驅原料第四級毒品「假麻黃鹼」35.735公斤。全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

海巡署表示，今年9月24日苗栗查緝隊員，破解透過網路購物直播平台，聯繫走私毒品交易模式，專案人員在網路購物直播平台觀察後，利用網購留言平台，循線掌握並私訊策反交通手，同時掌握中國海快發貨等線索。循線追查集團成員動態後，透過道路監視系統等科技偵查裝備，鎖定貨車動向並攔查，於基隆關開櫃查驗，查扣毒品原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」1523.72公斤。

海巡署表示，將持續加強毒品案件查緝，秉持「三安的國安、治安、平安」精神，追查毒品幕後集團，以彰顯執法機關通力合作與跨機關共同查緝成效，有效遏止毒品進入我國荼毒人心；也呼籲國人，若發現海上不法活動，無論是走私、偷渡線索，或通報外國與中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標進入我國海域，可撥打海巡118免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力，共創無毒家園。

cnews204251217a03

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

私下交易遇詐騙 台中警點名Threads成高風險平台

疑酒後失控拿刀傷人 友人接應逃離警2小時逮21歲男

【文章轉載請註明出處】