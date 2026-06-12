今年毒駕已18死147傷 受害家屬：走在路上都怕

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桃園敏盛醫院外，昨（11日）晚間8點多發生毒駕車禍。（圖／東森新聞）





桃園敏盛醫院外，昨（11日）晚間8點多發生毒駕車禍，肇事駕駛鬧區飆速，最後撞上路邊兩名行人，當場死亡，短時間內又再度上演毒駕致死悲劇，警政署統計，全台就發生超過6千件毒駕，造成139人受傷、15人死亡，行政院會通過「刑法」修正草案，要全面提高毒駕判刑，最重將處12年有期徒刑、得併科300萬元罰金，但對家屬來說，最愛的親人無辜離開，這樣的判刑，真的夠嗎。

檢方會同員警，到敏盛醫院外進行勘驗，事發後現場還留下，凌亂的碎片痕跡，但包含肇事駕駛自己，3死的悲劇，為何一再重演。桃園分局偵查隊長陳志鵬指出，肇事駕駛有毒品前科，毒駕部分目前仍在調查中。

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警方進一步調查，發現肇事死者，本身就是毒品列管人口，這回學不乖又再犯，還讓無辜路人受害。桃園分局長王智民表示，毒駕情況確實較以往增加，因此警方平時巡邏時，會加強攔查可疑車輛。

毒駕悲劇屢次發生 全台死傷數攀升

上個月彰化地區，在20天內發生，兩起毒駕命案，共釀成4死8傷，去年12月初，基隆也才有老翁倒垃圾，無辜被毒駕撞死的慘案，每一次毒駕重演，老翁的女兒都要再痛一遍。走在路上就害怕，不知道下一輛車，什麼時候會撞過來。

修法加重刑責 毒駕致死最重關12年

根據內政部警政署統計，今年1月到5月全台警方查獲，6730件毒駕，其中有139人受傷，15人命喪輪下，還有粉絲專頁發布毒駕案件熱點圖，發現多數集中於北台灣，行政院會通過「刑法」修正草案，要全面提高毒駕犯罪的刑度，毒駕者將處5年有期徒刑，得併科50萬元以下罰金，致人於死最重，將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金，但對家屬來說，這樣夠嗎？

基隆毒駕案死者家屬陳小姐表示，死刑對我們來說很遙遠，認為政府不太可能改成判死刑，但至少應該讓他們把刑期關滿，不得假釋。事發現場民眾送上哀悼蠟燭，制度修法，什麼時候可以防止悲劇，政府必須拿出魄力，解決問題。

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